Mỹ huy động tiêm kích F-22, máy bay ném bom tàng hình B-2 cho lễ đón ông Tập Cận Bình

Nhà Trắng cho biết, 479 quân nhân đại diện cho tất cả quân chủng của lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tham gia lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng ngày 24/9.

Điểm đáng chú ý là nghi lễ sẽ kết thúc bằng màn bay qua của một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và 4 tiêm kích tàng hình F-22 Raptor.

Lễ đón diễn ra tại Bãi cỏ phía Nam, khu vực Tầng Nhà nước và Vườn Hồng của Nhà Trắng. Ngoài đội hình quân nhân danh dự, chương trình còn có ban nhạc Thủy quân lục chiến, đội biểu diễn nghi lễ không quân của Thủy quân lục chiến và các đơn vị nghi lễ thuộc Lục quân Mỹ.

Theo chuyên trang quốc phòng Eurasian Times, việc đưa B-2 và F-22 vào nghi thức có thể vừa thể hiện mức độ trọng thị dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, vừa tạo cơ hội để Mỹ phô diễn những năng lực quân sự tiên tiến.

Tuy nhiên, đây là nhận định của chuyên trang này, không phải lý do được Nhà Trắng công bố.

B-2 Spirit là máy bay ném bom chiến lược tàng hình do Northrop Grumman phát triển, được Mỹ thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường hoặc hạt nhân.

Máy bay có khả năng xâm nhập không phận được phòng thủ nghiêm ngặt nhờ thiết kế giảm khả năng bị phát hiện.

Trong khi đó, F-22 Raptor là tiêm kích chiếm ưu thế trên không tàng hình do Lockheed Martin phát triển.

Máy bay được thiết kế để giành và duy trì ưu thế trên không, đồng thời có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác trong tác chiến hiện đại.

Màn bay qua B-2 và F-22 từng xuất hiện trong một nghi thức đón tiếp cấp cao khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng 8/2025, một chiếc B-2 cùng 4 tiêm kích tàng hình đã bay qua lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Tuy nhiên, đội hình khi đó sử dụng F-35, không phải F-22.

Lễ đón ông Tập ngày 24/9 diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Mỹ từ ngày 23 đến 25/9.

Tổng thống Trump dự kiến trực tiếp đón Chủ tịch Tập tại Căn cứ liên hợp Andrews ngày 23/9, trước khi tổ chức lễ đón trọng thể tại Nhà Trắng vào ngày hôm sau.