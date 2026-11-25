Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải ngày 24/11, Bộ Quốc phòng nước này đang thảo luận với các tập đoàn General Motors (GM), Ford và một số nhà sản xuất khác về khả năng tham gia mở rộng quy mô sản xuất UAV quân sự. Động thái này nhằm khắc phục những hạn chế về năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chuyên ngành UAV trong nước, vốn phần lớn có quy mô nhỏ và chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đặt hàng ngày càng tăng của quân đội.

Theo báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ), thay vì trực tiếp sản xuất toàn bộ UAV, các doanh nghiệp ô tô có thể tham gia cung cấp linh kiện và thiết bị cho những nhà sản xuất UAV hiện có, như động cơ, bộ truyền động, cảm biến và hệ thống định vị bằng laser (LiDAR). Trong đó, GM đang cân nhắc khả năng sản xuất động cơ dành cho UAV.

Các cuộc trao đổi cũng đã được tiến hành với lãnh đạo Ford, tập đoàn cung ứng phụ tùng ô tô Magna International của Canada và một số doanh nghiệp công nghiệp khác. Tuy nhiên, đến nay chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết. Theo WSJ, phản ứng của giới lãnh đạo doanh nghiệp trước đề xuất của Lầu Năm Góc còn khác nhau.

Nỗ lực này nằm trong kế hoạch rộng hơn của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tận dụng năng lực sản xuất công nghiệp dân sự để củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng và đẩy nhanh việc chế tạo các hệ thống không người lái, tự động hóa. Trả lời Reuters, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đang tích cực hợp tác với các nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước và những doanh nghiệp công nghệ mới nổi nhằm xây dựng năng lực sản xuất có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển các hệ thống không người lái thế hệ mới.

Tuy nhiên, việc tham gia lĩnh vực sản xuất quốc phòng cũng đặt ra những thách thức đối với các tập đoàn ô tô. Theo WSJ, một số doanh nghiệp lo ngại biên lợi nhuận thấp, tính ổn định của các đơn đặt hàng quân sự cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu khi tham gia chuỗi cung ứng vũ khí. Việc chuyển đổi một phần năng lực sản xuất để phục vụ lĩnh vực quốc phòng cũng đòi hỏi các doanh nghiệp cân nhắc về chi phí và hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu về UAV quân sự gia tăng, động thái của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ đang tìm cách mở rộng cơ sở sản xuất quốc phòng thông qua sự tham gia của các ngành công nghiệp dân sự, qua đó tăng năng lực cung ứng và giảm những hạn chế về quy mô sản xuất trong nước.