Mỹ hủy 810 triệu USD ngân sách liên bang để tiết giảm chi phí

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng công bố đề xuất trên vào ngày 25/9, chỉ vài ngày trước khi tài khóa 2026 kết thúc vào ngày 30/9. Đề xuất gồm 11 khoản chi thuộc 7 bộ và cơ quan liên bang, cùng một số chương trình hỗ trợ quốc tế.

Theo Nhà Trắng, các khoản bị đề xuất hủy chủ yếu liên quan đến chương trình phục vụ người không phải công dân Mỹ, các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, hoặc những khoản chi mà chính quyền cho là không còn cần thiết.

Năm 2025, ông Trump từng sử dụng cơ chế trên để hủy khoảng 5 tỷ USD viện trợ nước ngoài và đóng góp cho các tổ chức quốc tế.

R.G