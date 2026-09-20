Mỹ: Hơn 1 tỷ thùng dầu đã được vận chuyển qua Eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 1 tỷ thùng dầu thô đã được vận chuyển qua Eo biển Hormuz trong những tháng gần đây. Ảnh: Reuters

Trong một bài viết công bố trên mạng xã hội X, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cho biết lực lượng Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu thô qua Eo biển Hormuz, đồng thời bảo vệ phối hợp cho hơn 2.000 chuyến tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy này. Theo ông Cooper, các tuyến hàng hải chính qua eo biển đã được rà phá bom mìn và hàng nghìn tàu đã đi qua an toàn. Khối lượng dầu thô, hàng hóa và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua Hormuz trong hai tuần qua cũng cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong sáu tháng trước đó.

Ông Cooper tuyên bố Mỹ đang phối hợp với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), các công ty bảo hiểm và doanh nghiệp vận tải biển nhằm tiếp tục tăng lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Tuy nhiên, cùng với việc thúc đẩy hoạt động hàng hải qua Hormuz, Washington tiếp tục duy trì sức ép đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Trong khi đó, Tehran đang chuyển trọng tâm sang khôi phục hoạt động trong nước và xử lý những hậu quả của cuộc xung đột. Bộ Nội vụ Iran ngày 19-9 thông báo các trường học và đại học trên cả nước sẽ mở cửa trở lại trong tuần này, trong khi chính phủ triển khai các kế hoạch củng cố đoàn kết quốc gia, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ tái thiết.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các vấn đề chính trị kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ Ali Zeynivand cho biết duy trì đoàn kết quốc gia là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong giai đoạn hậu xung đột.

Ông Zeynivand thừa nhận Iran đang đối mặt với một cuộc chiến phức tạp, nhưng khẳng định Tehran vẫn coi ngoại giao là phương thức để chấm dứt xung đột. Về tình hình trong nước, ông cho biết giá cả đã tăng nhưng nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn dồi dào và chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Về hậu quả vật chất của xung đột, quan chức Iran cho biết khoảng 75.000 đơn vị nhà ở trên cả nước đã bị hư hại và chính phủ đang theo sát công tác tái thiết.

Tehran đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp với các nước láng giềng. Ông Zeynivand đánh giá chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni tới Thổ Nhĩ Kỳ là thành công, với các cuộc thảo luận tập trung vào an ninh và hợp tác biên giới, đồng thời hai bên đã nhất trí mở thêm hai cửa khẩu biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

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