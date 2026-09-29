Mỹ hoàn tất rút quân khỏi khu vực Kurdistan của Iraq

Những hình ảnh do kênh Al Hadath ghi nhận cho thấy các đoàn xe quân sự Mỹ cuối cùng chở thiết bị kỹ thuật và phương tiện hậu cần di chuyển từ khu vực sân bay quốc tế Erbil về phía tỉnh Duhok, sau đó hướng tới cửa khẩu Ibrahim Khalil giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Việc rút các lực lượng chiến đấu khỏi Kurdistan đánh dấu giai đoạn cuối trong quá trình Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự tại Iraq.

Tuy nhiên, sau khi các đơn vị chiến đấu rời đi, một số nhân sự không chiến đấu dự kiến vẫn được duy trì để bảo vệ các cơ sở ngoại giao Mỹ. Tại thành phố Erbil, thủ phủ khu vực Kurdistan, hệ thống chống máy bay không người lái và các đơn vị tình báo được cho là tiếp tục duy trì nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Lãnh sự quán Mỹ.

Theo kế hoạch được Baghdad và Washington thống nhất, ngày 30/9 là thời điểm kết thúc sứ mệnh quân sự của liên quân chống IS tự xưng và hoàn tất việc rút các lực lượng liên quan khỏi Iraq. Sau thời điểm này, hợp tác an ninh Mỹ-Iraq sẽ chuyển sang hình thức song phương, tập trung vào hỗ trợ, huấn luyện, trang bị và trao đổi thông tin, trong khi các lực lượng Iraq và lực lượng vũ trang của Vùng Kurdistan Peshmerga đảm nhiệm vai trò chính trong cuộc chiến chống IS.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh giới chức Iraq và khu tự trị Kurdistan tiếp tục quan ngại về hoạt động của IS tại một số khu vực giáp ranh giữa địa bàn do quân đội Iraq và lực lượng Peshmerga kiểm soát.

Bên cạnh vấn đề chống IS, Baghdad cũng đang đối mặt với yêu cầu đưa vũ khí về dưới sự kiểm soát của Nhà nước và thống nhất quyết định về an ninh. Đây là một trong những cam kết quan trọng của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong tiến trình chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài.

Theo giới phân tích, việc kết thúc sứ mệnh của liên quân đánh dấu sự thay đổi đáng kể về hình thức hiện diện của Mỹ tại Iraq, nhưng không đồng nghĩa với việc hai nước chấm dứt hợp tác. Quan hệ song phương đang được định hình theo hướng kết hợp giữa hỗ trợ an ninh không có lực lượng đồn trú và mở rộng hợp tác kinh tế.