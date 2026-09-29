Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn 20 năm hiện diện quân sự

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở phía Bắc Baghdad, Iraq. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trao đổi với hãng thông tấn Iraq (INA), ông al-Numan khẳng định toàn bộ lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế sẽ hoàn tất quá trình rút quân theo đúng thời hạn đã thống nhất. Quan chức này nhấn mạnh hiện không còn lực lượng quân sự nước ngoài hoặc căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Iraq.

Theo ông al-Numan, tình hình an ninh tại Iraq hiện ổn định, các lực lượng an ninh được triển khai trên toàn quốc và chính quyền Baghdad kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Sau khi sứ mệnh quân sự của liên minh kết thúc, quan hệ giữa Iraq và liên minh quốc tế sẽ chuyển sang hình thức hợp tác song phương, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Ngoại trưởng Iraq Fawad Hussein ngày 28/9 cũng cho biết, toàn bộ lực lượng Mỹ đã rời khỏi Iraq, sớm hơn thời hạn 30/9 được hai bên thống nhất. Một quan chức Chính phủ Iraq xác nhận các lực lượng tác chiến và hậu cần của Mỹ đã rời nước này.

Việc Mỹ rút quân được thực hiện theo thỏa thuận Baghdad và Washington đạt được năm 2024, theo đó chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein và rút lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2011. Washington triển khai quân trở lại Iraq năm 2014 theo đề nghị của Baghdad nhằm hỗ trợ chống IS, sau khi tổ chức này chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Mỹ tuyên bố IS đã bị đánh bại về mặt quân sự tại Iraq năm 2017.

Trong những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq, chủ yếu tại Baghdad và Erbil. Theo kế hoạch mới, lực lượng an ninh Iraq sẽ đảm nhiệm vai trò chủ lực trong các hoạt động chống khủng bố, trong khi hợp tác giữa hai nước chuyển sang các lĩnh vực như cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo.