Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq

Người phát ngôn Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết hiện không còn lực lượng hay căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Iraq.

(Ảnh chụp màn hình)

Việc rút quân được thực hiện theo thỏa thuận Mỹ và Iraq đạt được năm 2024, chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq.

Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 và rút lực lượng chiến đấu năm 2011, sau đó triển khai trở lại năm 2014 để chống IS.

Sau khi sứ mệnh quân sự kết thúc, hợp tác giữa Iraq và Mỹ sẽ chuyển sang các lĩnh vực như cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo.

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