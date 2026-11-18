Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình được triển khai từ ngày 30/7/2026 dưới sự điều hành của Tổng thống Donald Trump và sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Bộ Thương mại. Trong thời gian này, Mỹ đã thúc đẩy 12 thay đổi về quy định xuất khẩu vũ khí, trong đó 8 nội dung đã được công bố chính thức.

Các cải cách tập trung vào hai hướng chính. Thứ nhất, thu hẹp phạm vi Danh mục vũ khí Mỹ (USML), theo đó chỉ duy trì kiểm soát đối với những công nghệ mang lại lợi thế quân sự hoặc tình báo quan trọng. Washington cho rằng việc điều chỉnh này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng sang các đồng minh thân cận, đồng thời giúp cơ quan thực thi pháp luật tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Thứ hai, Mỹ hướng tới rút ngắn và tăng tính dự đoán trong quy trình cấp phép. Bộ Ngoại giao dự kiến thiết lập cơ chế cấp phép chung theo ITAR, cho phép phê duyệt trước việc chuyển giao một số mặt hàng quốc phòng cho chính phủ các đối tác được đánh giá có độ tin cậy cao.

Cơ quan này cũng đề xuất nguyên tắc ưu tiên phê duyệt đối với một số hồ sơ đầy đủ, không có thiếu sót về thủ tục, đồng thời đặt mục tiêu giải quyết hồ sơ trong vòng 50 ngày, thay vì 60 ngày như hiện nay.

Washington nhấn mạnh các cải cách không nhằm loại bỏ những yêu cầu pháp lý hiện hành, mà tập trung phân định rõ các công nghệ cần kiểm soát chặt chẽ với những lĩnh vực đang chịu gánh nặng thủ tục không cần thiết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cải cách quy trình bán vũ khí cho chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan đến xuất khẩu công nghệ tên lửa trong thời gian tới.