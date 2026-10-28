Mỹ hoan nghênh Việt Nam gia nhập Hiệp định Artemis về khám phá không gian

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp nhận văn kiện từ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks, bên lề Tuần lễ số 2026 tại Quảng Ninh, ngày 28/10. Ảnh: baochinhphu.vn

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hoạt động khám phá không gian đang bước vào một kỷ nguyên mới của những khám phá và cơ hội, đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với tiến bộ khoa học, tăng trưởng kinh tế và các công nghệ sẽ định hình tương lai. Là quốc gia ký kết thứ 78, Việt Nam gia nhập một liên minh các quốc gia đang ngày càng mở rộng, cùng cam kết thực hiện chính sách không gian nhằm mở rộng phạm vi khám phá và đổi mới của nhân loại thông qua việc sử dụng và khám phá không gian một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Với tư cách là một đối tác tận tâm, Việt Nam sẽ góp phần hiện thực hóa các nguyên tắc chung này trong việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình và hợp tác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng quyết định của Việt Nam mở rộng khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Mỹ - Việt Nam sang một lĩnh vực mới. Được xây dựng trên nền tảng hơn 30 năm hợp tác, quan hệ đối tác giữa hai nước bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thực thi pháp luật, giải quyết hậu quả chiến tranh và hợp tác công nghệ, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Mỹ cùng 7 quốc gia khác thiết lập Hiệp định Artemis vào năm 2020 nhằm tạo ra một bộ nguyên tắc thực tiễn định hướng cho hoạt động khám phá không gian có trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là các cơ quan chủ trì công tác kết nối và triển khai Hiệp định này.

Lễ trao Hiệp định Artemis diễn ra sáng 28/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đại diện Việt Nam đã trao văn kiện tới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks.