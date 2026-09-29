Mỹ hoãn cấp chứng nhận cho dòng máy bay Boeing 737 MAX 10

Máy bay của hàng Boeing. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc FAA Bryan Bedford khẳng định các dòng máy bay MAX đã được FAA cấp phép đến nay vẫn đảm bảo an toàn, nhưng cơ quan này sẽ hoãn cấp chứng nhận cho dòng 737 MAX 10 cho đến khi đảm bảo hoàn toàn không còn sự cố. Ông lưu ý dù xảy ra lỗi phần mềm, các phi công vẫn duy trì khả năng kiểm soát máy bay, khác so với sự cố liên quan đến hệ thống kiểm soát bay tự động của dòng 737 MAX từng gây ra hai vụ tai nạn thảm khốc vào các năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, cơ quan quản lý vẫn phải đánh giá xem liệu trong tình huống đó, khối lượng công việc của phi công có quá tải hay không.

Phần mềm lỗi do nhà sản xuất động cơ máy bay và là đối tác cung ứng chủ chốt của Boeing là GE Aerospace cung cấp. Ông Bedford nhận định công ty GE Aerospace có thể khắc phục sự cố tương đối nhanh, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Phía FAA đang phối hợp với Boeing và các hãng hàng không để đánh giá vấn đề. Cơ quan này dự kiến triệu tập một hội đồng chuyên gia nhằm đánh giá các biện pháp khắc phục, đồng thời khẳng định sẽ hành động ngay lập tức nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn.

Trước đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 26/9 dẫn các tài liệu của Boeing cho biết lỗi xuất hiện sau khi phần mềm điều khiển các hệ thống trong buồng lái được cập nhật lên phiên bản mới và có thể xảy ra khi phi công thay đổi đường bay dự kiến sau khi thực hiện thao tác hủy hạ cánh.

Boeing cho biết đã thông báo vấn đề này tới tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay 737 hồi tháng trước. Theo tập đoàn, trong một số tình huống hạ cánh, phi công có thể không sử dụng được hệ thống dẫn đường bay tự động. Boeing khẳng định đã cung cấp thông tin cho các hãng hàng không nhằm củng cố các quy trình hiện hành giúp phi công xử lý an toàn tình huống này. Các kỹ sư của tập đoàn cũng đang phát triển bản cập nhật phần mềm để khắc phục vấn đề.

Trong khi đó, các hãng hàng không lớn như United Airlines, Southwest Airlines và Alaska Airlines đều xác nhận các máy bay đang hoạt động của họ hiện không sử dụng phiên bản phần mềm gặp sự cố. Một số hãng đề nghị Boeing không bàn giao các máy bay 737 MAX mới được cài đặt phiên bản phần mềm bị ảnh hưởng, thay vào đó sử dụng phiên bản phần mềm trước đó.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/9, giá cổ phiếu của Boeing đứng ở mức 184,39 USD, giảm 6,9%.