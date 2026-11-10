Mỹ hoãn các đợt tấn công mới nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo giới ngày 9-11 tại Nhà trắng. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, Qatar, Ả rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait đều muốn tránh để chiến sự leo thang. Ông nhận định năng lực quân sự của Iran đã suy giảm nghiêm trọng, song Washington vẫn cần một giải pháp lâu dài nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 8-11, ông Trump cho rằng khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công là rất thấp nếu hai bên đạt được một thỏa thuận vững chắc. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington đã xác định 38 cây cầu có thể trở thành mục tiêu nếu các cuộc tấn công được nối lại.

Trước khi gặp ông Trump, Thủ tướng Al-Thani đã tới Tehran trong nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran. Tehran yêu cầu Washington chấm dứt phong tỏa các cảng biển Iran, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Iran cũng muốn các hoạt động quân sự trong khu vực chấm dứt, trong đó có chiến dịch của Israel tại Lebanon.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng các điều kiện của Iran thiếu thực tế. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi ông Trump ưu tiên giải quyết bất đồng bằng đối thoại, đồng thời nhấn mạnh Ankara muốn tránh một đợt leo thang mới.

Mỹ vẫn duy trì lực lượng quân sự gần Iran và tuần trước xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công hạn chế. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin một tàu chở dầu trúng thủy lôi ở phía đông Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của khu vực.

Các nỗ lực ngoại giao diễn ra khi chính quyền Mỹ chịu thêm sức ép sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó đảng Cộng hòa mất đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Giá nhiên liệu tăng do cuộc chiến kéo dài hơn tám tháng là một trong những yếu tố khiến cử tri bất bình.