Mỹ hỗ trợ nghiên cứu dự án trung tâm dữ liệu AI lớn tại TPHCM

Theo thông cáo ngày 23/9, USTDA đã ký thỏa thuận với Stavian Hightech Infrastructure JSC, công ty công nghệ thuộc Stavian Group, để hỗ trợ nghiên cứu tính khả thi của dự án. Stavian Digital Park được giới thiệu là một trong những khu trung tâm dữ liệu được quy hoạch có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án hướng tới các nhà vận hành hạ tầng AI và điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscale), trong đó có các doanh nghiệp Mỹ. Khu trung tâm dữ liệu cũng được thiết kế để mở cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đáp ứng tiêu chuẩn "đáng tin cậy".

USTDA ký thỏa thuận với Stavian Hightech Infrastructure JSC, công ty công nghệ thuộc Stavian Group, để hỗ trợ nghiên cứu tính khả thi của dự án khu trung tâm dữ liệu AI đặt tại TPHCM. Ảnh: USTDA

Nghiên cứu sẽ do Cushman & Wakefield, công ty có trụ sở tại Illinois (Mỹ), thực hiện, tập trung vào xây dựng khung mua sắm, mô hình tài chính và quy hoạch tổng thể cho khuôn viên. Nghiên cứu cũng bao gồm các hạng mục hạ tầng thiết yếu như nguồn điện, hệ thống làm mát và kết nối mạng.

Một điểm đáng chú ý là dự án dự kiến đưa ra các tiêu chí yêu cầu khách hàng sử dụng thiết bị bảo mật. Theo USTDA, cách tiếp cận này nhằm tạo cơ sở để huy động vốn, đồng thời mở cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ cung cấp công nghệ và giải pháp cho dự án.

“Việt Nam đang trở thành một trung tâm phát triển hạ tầng dữ liệu và AI tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Thomas R. Hardy, Phó Giám đốc USTDA, nói. Theo ông, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu hạ tầng số ngày càng tăng của Việt Nam và tạo điều kiện để các công ty Mỹ cung cấp công nghệ, chuyên môn cho các dự án tương tự.

Tony Dinh, Chủ tịch kiêm CEO Stavian Group, cho biết Stavian Digital Park được định hướng giúp Việt Nam thu hút thêm đầu tư công nghệ quốc tế và trở thành trung tâm khu vực về AI, điện toán đám mây. Khoản tài trợ của USTDA sẽ giúp Cushman & Wakefield xây dựng nghiên cứu khả thi có cơ sở tài chính đủ để phục vụ các quyết định đầu tư và huy động vốn.

USTDA không công bố trong thông cáo tổng mức đầu tư, công suất điện hay công suất xử lý dữ liệu dự kiến của Stavian Digital Park. Cơ quan này cho biết dự án sẽ mở rộng "đáng kể" năng lực trung tâm dữ liệu của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hạ tầng của các hệ thống AI thế hệ mới.

(Theo USTDA)