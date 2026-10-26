Mỹ hỗ trợ các nước Vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỷ thùng dầu qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/10 thông báo đã hỗ trợ các quốc gia Vùng Vịnh xuất khẩu thành công hơn 1,5 tỷ thùng dầu thô qua eo biển Hormuz kể từ mùa Hè năm 2026, bất chấp tình trạng phong tỏa hàng hải của Iran.

Theo tuyên bố chính thức từ CENTCOM, lực lượng quân sự Mỹ trong 6 tháng qua đã hỗ trợ hộ tống cho hơn 3.000 tàu thương mại lưu thông an toàn qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tỷ lệ các tàu di chuyển thành công và an toàn qua eo biển Hormuz đạt trên 95%.

Dữ liệu từ Công ty phân tích dữ liệu hàng hải Kpler cũng xác nhận kim ngạch xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh (không bao gồm Iran) trong tháng 9/2026 đã phục hồi về mức tương đương thời điểm trước khi chiến sự bùng phát, đạt ít nhất 16,5 triệu thùng/ngày.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 tổng lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới - gia tăng sau khi chiến sự tại Trung Đông nổ ra vào ngày 28/2/2026 với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Iran hiện đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát đối với eo biển này, trong khi hoạt động lưu thông dầu mỏ đã khôi phục gần như toàn bộ sản lượng như trước cuộc xung đột./.