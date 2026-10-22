Mỹ hiện không đàm phán với Tehran, nhiều tiếng nổ xuất hiện ở miền nam Iran

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Trump ngày 21/10 xác nhận Mỹ hiện không tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào với Iran, nhưng ông nhận định tình hình ở Trung Đông sẽ sớm thay đổi.

"Không, chúng tôi đang không đàm phán với Iran. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ sớm chứng kiến một diễn biến mới. Hầu hết mọi người đều cho rằng điều này sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.

Tuyên bố của ông Trump có phần trái ngược với Tehran, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/10 cho biết Mỹ đã đồng ý với các điều kiện trong kế hoạch 7 ngày của Iran nhằm mở cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tehran đưa ra kế hoạch 7 ngày nhằm duy trì con đường ngoại giao với Washington. Mỹ đã chấp thuận các điều kiện này nhưng muốn bổ sung một số điều khoản. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, eo biển Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục các vòng đàm phán mới cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng", ông Araghchi cho hay.

Trong khi đó, các hãng truyền thông Mehr, Fars và IRNA của Iran đã đưa tin về nhiều tiếng nổ xảy ra tại khu vực ven biển Sirik, gần eo biển Hormuz vào tối 21/10. Hiện giới chức Tehran chưa công bố nguyên nhân hay thiệt hại trong vụ việc.

Những vụ nổ trên xảy ra trong bối cảnh quân đội Israel vừa thực hiện một cuộc diễn tập mô phỏng không kích ở gần biên giới Iran. Theo giới chức Tel Aviv, các máy bay của Israel đã bay qua không phận Syria và Iraq, áp sát biên giới Iran trước khi quay đầu trở lại căn cứ. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "lật đổ chính quyền Iran là cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa từ Tehran".

Theo nguồn tin của tờ New York Times, Mỹ và Israel đang xây dựng phương án cho một chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng có cường độ cao nhằm vào Iran, có thể kéo dài khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hiện chưa phê chuẩn chiến dịch quân sự mới.