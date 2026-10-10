Mỹ hé lộ tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge mới 'đặc trị' mục tiêu siêu thanh

PAC-3 Edge được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh tiên tiến. Thông báo này được đăng tải trên trang web của công ty vào ngày 9/10.

Theo giới thiệu, PAC-3 Edge được tạo ra như một phần của chương trình Tên lửa đánh chặn tương lai của Lục quân Mỹ, dựa trên những công nghệ đã được chứng minh trong chiến đấu của tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE, cũng như các giải pháp mới nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa PAC-3 Edge được trang bị đầu dò nâng cấp, động cơ nhiên liệu rắn đa xung do Northrop Grumman sản xuất và hệ thống điều khiển được cải tiến.

Theo kế hoạch của nhà phát triển, những giải pháp này sẽ cung cấp khả năng đánh chặn tốt hơn ở tầm xa và độ cao lớn.

“Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge tận dụng công nghệ PAC-3 MSE đã được chứng minh trong chiến đấu, mang lại khả năng cơ động, sức mạnh và tốc độ cao hơn nữa để đảm bảo kiến ​​trúc phòng thủ nhiều lớp của Lục quân Mỹ vẫn là tiên tiến nhất trên thế giới”, ông Tim Cahill, Chủ tịch Bộ phận Tên lửa của Lockheed Martin cho biết.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge sẽ bổ sung cho loại giá rẻ PAC-3 ACE mới lên ý tưởng.

Một trong những yếu tố then chốt của PAC-3 Edge sẽ là đầu dò dẫn đường mới đang được phát triển tại trung tâm sản phẩm Strigo của Lockheed Martin.

Công ty cho biết đã đầu tư 250 triệu USD vào cơ sở này để triển khai các công nghệ dẫn đường mới được thiết kế nhằm tăng độ chính xác và khả năng cơ động của tên lửa đánh chặn.

Việc thử nghiệm PAC-3 Edge dự kiến ​​bắt đầu trong năm 2027. Tên lửa đánh chặn này theo kế hoạch sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng từ năm 2031.

Tên lửa mới cần phải tích hợp được với các hệ thống phòng không và phòng thủ hiện có của Lục quân Mỹ và sẽ xuất hiện trong tương lai, bao gồm tổ hợp chỉ huy tác chiến IBCS, bệ phóng M903, các bệ phóng container và HIMARS Flex.

Trước đó vào tháng 7, Lockheed Martin cũng đã giới thiệu tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE giá rẻ dành cho hệ thống phòng không Patriot, nó có các thành phần được đơn giản hóa, bao gồm cả động cơ và đầu dò.

Vào tháng 8, một Giám đốc điều hành của Lockheed Martin cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của PAC-3 ACE sẽ diễn ra trong vòng 18 tháng, và việc sản xuất sẽ bắt đầu "trong vài năm tới".

Theo Militarnyi