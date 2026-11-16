Mỹ: Hàng nghìn chuyến bay bị hủy, hoãn ngày thứ ba liên tiếp

Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy dự báo hoạt động hàng không sẽ dần trở lại bình thường vào ngày 16/11, trong bối cảnh các hãng hàng không đang nỗ lực khôi phục lịch trình sau sự cố khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc.

Theo trang theo dõi dữ liệu hàng không FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay tại Mỹ bị hủy và khoảng 7.700 chuyến bị hoãn ngày 15/11. Trước đó, ngày 14/11, các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến và hoãn hơn 8.000 chuyến.

Phát biểu trên chương trình “This Week” (tạm dịch là “Tuần này”) của đài ABC, Bộ trưởng Duffy cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy sự cố xuất phát từ một cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phá hoại có chủ đích, song nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Ông dự báo hoạt động bay có thể dần ổn định cuối ngày 15/11 (giờ địa phương) và trở lại bình thường hoàn toàn vào ngày 16/11, đồng thời nhấn mạnh FAA ưu tiên bảo đảm an toàn cho hành khách.

Trước đó, ngày 13/11, FAA đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc, khiến gần như toàn bộ các chuyến bay khởi hành phải tạm ngừng trong gần 5 giờ. Đây là đợt đình chỉ hoạt động hàng không trên phạm vi toàn nước Mỹ kéo dài nhất kể từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đưa ra bình luận công khai về những gián đoạn hàng không trong những ngày cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ Mỹ bổ sung ngân sách cho việc nâng cấp hệ thống. Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng công việc nâng cấp đã được triển khai, nhưng cần được thực hiện đồng bộ, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung.

Kể từ khi xảy ra sự cố, Bộ trưởng Duffy đã kêu gọi nâng mức đầu tư nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu lên 50 tỷ USD, so với đề xuất trước đó là 30 tỷ USD. Trong khi đó, hồi năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD cho mục tiêu này.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Duffy ngày 14/11 cho biết sự cố bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện. Việc nhà thầu L3Harris của FAA lắp đặt ít nhất một bộ định tuyến mới tại một cơ sở ở khu vực xa đã khiến các trung tâm kiểm soát không lưu khác bị quá tải do lượng dữ liệu truyền đến tăng đột biến, gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc.Ông Duffy cũng cho biết FAA đang tiến hành điều tra sự cố.