Ảnh minh họa

Theo thông báo của Apple, từ 11h15 sáng 17-11 (giờ Mỹ), hệ thống của Apple gặp sự cố diện rộng. Dịch vụ AppleCare on Device, iCloud Account & Sign In rơi vào tình trạng chậm hoặc không khả dụng, ảnh hưởng tới tất cả người dùng.

Sau đó, các nền tảng App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud Mail, App Store Connect cũng bị gián đoạn.

Theo dữ liệu của Downdetector, thời điểm cao nhất đã ghi nhận hơn 2.300 lượt báo lỗi đối với Apple Pay và hơn 1.800 lượt đối với iCloud.

Apple sau đó đã có thông báo trên mạng xã hội X: "Nhiều hệ thống của chúng tôi đã hoạt động trở lại sau khi một bản cập nhật nội bộ gây ra sự cố sáng nay. Đây không phải là một cuộc tấn công mạng".

Sự cố của Apple đã gây ảnh hưởng dây chuyền tới các đối tác sử dụng phương thức đăng nhập "Sign in with Apple" như Dropbox và Anthropic.

Cùng ngày, Công ty hạ tầng Internet Cloudflare, đơn vị cung cấp dịch vụ cho khoảng 20% website toàn cầu, phát đi cảnh báo về tình trạng gián đoạn do quá thời gian chờ phản hồi và suy giảm hiệu năng tại các trung tâm dữ liệu Los Angeles, Frankfurt và Seoul, ảnh hưởng tới các dịch vụ Durable Objects, Stream và Containers.

Amazon Web Services cũng xác nhận vùng trung tâm dữ liệu US-EAST-1 tại Bắc Virginia, trung tâm dữ liệu lớn nhất của hãng, gặp lỗi đăng nhập và kết nối, sự cố hiện đã được khắc phục.

Liên tiếp các sự cố công nghệ xảy ra tại Mỹ trong 5 ngày qua. Trước đó, ngày 12 và 13-11, dịch vụ Microsoft 365 gồm Outlook, Teams bị gián đoạn.

Ngày 16-11, ngân hàng JPMorgan Chase báo cáo lỗi nội bộ khiến gần 5.000 người dùng của Chase, Bank of America, Wells Fargo, Zelle không thể đăng nhập.

Mạng nội bộ NSA Net của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tại Fort Meade cũng bị gián đoạn trong sáng 17-11 do hoạt động bảo trì định kỳ.

Đến tối 17-11, hầu hết các dịch vụ đã được khôi phục hoạt động bình thường.

Ông Sean Cairncross, Giám đốc An ninh mạng Quốc gia Mỹ khẳng định các sự cố của FAA, ngân hàng và Apple không liên quan đến nhau và không có bằng chứng cho thấy đây là hoạt động tấn công mạng có chủ đích.

Theo AP, CNN