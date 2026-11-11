Mỹ - Hàn thảo luận vấn đề Triều Tiên và hợp tác song phương

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/11 cho biết tại cuộc gặp ngày 10/11 (giờ Pháp), hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tổng thể quan hệ Hàn Quốc - Mỹ, các hoạt động trao đổi cấp cao và những vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Seoul không công bố chi tiết nội dung thảo luận cũng như các biện pháp triển khai tiếp theo. Ngoại trưởng Rubio cũng xác nhận cuộc gặp trên mạng xã hội X, đánh giá đây là cuộc trao đổi hiệu quả, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương Hàn Quốc - Mỹ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ khi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ được công bố ngày 4/11. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm thay đổi tương quan chính trị và đặt Tổng thống Donald Trump cùng đảng Cộng hòa trước những diễn biến mới trên chính trường.

Hai nước cũng chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc tham vấn nhằm cụ thể hóa những cam kết an ninh quan trọng được nêu trong bản thông tin chung sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Trump hồi tháng 10/2025. Các nội dung còn vướng mắc bao gồm hợp tác phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, mở rộng quyền làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phục vụ mục đích hòa bình.

Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền Mỹ nhằm thực hiện các thỏa thuận ngoại giao và an ninh song phương. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tranh thủ sự ủng hộ của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ đối với các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc và liên minh hai nước, nhất là trong bối cảnh cán cân quyền lực tại cơ quan lập pháp Mỹ có sự thay đổi sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một vấn đề khác thu hút sự chú ý là khả năng Hàn Quốc tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz theo đề nghị của Tổng thống Trump. Cũng trong ngày 10/11, Nội các Hàn Quốc đã thông qua dự luật xin ý kiến chấp thuận của Quốc hội đối với kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị chống cướp biển mang tên Cheonghae, từ vùng biển ngoài khơi Somalia đến các khu vực gần eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược này hiện gần như bị phong tỏa trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn.

Việc mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Cheonghae được xem là một trong những bước đi nhằm đáp ứng yêu cầu của Washington về chia sẻ trách nhiệm bảo đảm tự do hàng hải, song cũng đặt Seoul trước bài toán cân bằng giữa nghĩa vụ đồng minh, lợi ích an ninh quốc gia và nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào xung đột tại Trung Đông.