Mỹ-Hàn Quốc khởi động tập trận không quân chung

Máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị cất cánh trong cuộc tập trận không quân chung Freedom Flag với Không quân Hàn Quốc, tại một căn cứ không quân ở thành phố Gwangju, phía Tây Nam Seoul, hồi tháng 4.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông cáo của Không quân Hàn Quốc cho hay, cuộc tập trận diễn ra tại Căn cứ không quân Kunsan, thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Tây Nam. Tham gia tập trận có các máy bay chủ lực của Hàn Quốc, gồm tiêm kích F-15K, KF-16 và F-35A, cùng máy bay vận tải KC-330 và máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy và kiểm soát trên không E-737 Peace Eye.

Phía Mỹ triển khai tiêm kích F-16 Fighting Falcon, máy bay trinh sát RC-135 và trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân, cùng tiêm kích tàng hình F-35B và máy bay không người lái trinh sát MQ-9 Reaper của Thủy quân lục chiến.

Trong khuôn khổ tập trận, lực lượng không quân hai nước sẽ tổ chức các nhóm lập kế hoạch nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm để trao đổi chiến thuật, kinh nghiệm, đồng thời hoàn thiện quy trình tác chiến và triển khai nhiệm vụ trong thời chiến.

Theo Không quân Hàn Quốc, các nội dung huấn luyện nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng hai nước, củng cố năng lực tác chiến chung, trong đó có nhiệm vụ phòng không và ngăn chặn hoạt động trên không của đối phương.

Phù hợp với những thay đổi trong môi trường tác chiến hiện đại, cuộc tập trận cũng sẽ đánh giá khả năng lập kế hoạch và triển khai các cuộc diễn tập phối hợp do Hàn Quốc chỉ huy. Hoạt động này gắn với nỗ lực của Seoul nhằm giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington. Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp nhận lại quyền chỉ huy này vào năm 2030 hoặc sớm hơn, thông qua việc kiểm chứng năng lực chỉ huy lực lượng liên quân.

Freedom Flag được tổ chức hai lần mỗi năm kể từ năm 2024, thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ trước đây giữa hai đồng minh, gồm Korea Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm.