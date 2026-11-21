Động thái trên diễn ra khi chính quyền Tổng thống Trump gia tăng sức ép kinh tế đối với Canada thông qua các biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Washington cho rằng Ottawa có chính sách đối xử không công bằng với doanh nghiệp Mỹ, đồng thời chưa đóng góp tương xứng cho năng lực quốc phòng của nước này. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của chỉ thị hiện chưa được xác định cụ thể do nội dung bản ghi nhớ thuộc diện mật. Bộ Chiến tranh Mỹ cũng chưa công bố những chương trình hoặc hoạt động quân sự nào sẽ bị hạn chế.

Theo The Washington Post, chỉ thị có thể tác động đến các hoạt động tập trận chung, trao đổi huấn luyện, hoạch định quốc phòng và những hình thức hợp tác song phương khác. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về việc các hoạt động cụ thể này bị đình chỉ hoặc hạn chế. Tờ báo cho biết chưa được tiếp cận bản ghi nhớ mà chỉ dựa trên thông tin từ các quan chức am hiểu nội dung văn bản.

Một quan chức Mỹ nhận định với The Washington Post rằng giới chức Canada có thể coi động thái trên là một sự xúc phạm. Trong khi đó, Bộ Chiến tranh Mỹ bảo vệ quyết định này, nhấn mạnh hoạt động hợp tác quân sự với Canada phải phục vụ lợi ích an ninh của Mỹ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết chính quyền Mỹ đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm quan hệ với Canada phù hợp với mục tiêu quốc phòng của Washington, đồng thời củng cố quan hệ quốc phòng song phương.

Lầu Năm Góc khẳng định chỉ thị mới không ảnh hưởng đến hoạt động chia sẻ thông tin tình báo cũng như hợp tác quân sự giữa hai nước trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD). Đây là cơ quan chỉ huy chung của Mỹ và Canada, có nhiệm vụ giám sát, bảo vệ không phận Bắc Mỹ và cung cấp cảnh báo về các mối đe dọa trên biển. Những diễn biến trên làm gia tăng quan ngại về tương lai quan hệ giữa hai nước vốn duy trì hợp tác quân sự và tình báo chặt chẽ trong nhiều thập kỷ.