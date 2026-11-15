Mỹ: Hai máy bay va chạm trên đường băng Miami

Vụ việc xảy ra khoảng 21h15 hôm 14/11 (giờ địa phương), tức sáng 15/11 (giờ Việt Nam), tại giao điểm hai đường lăn của sân bay quốc tế Miami.

Phía Mỹ xác nhận đầu cánh chiếc Boeing 737 của Copa Airlines va vào phần mũi chiếc Boeing 767 do UPS khai thác khi cả hai đang di chuyển trên mặt đất. Thời điểm xảy ra sự cố, máy bay Copa đang về cửa đón trả khách sau khi hạ cánh, còn máy bay UPS di chuyển để chuẩn bị khởi hành tới Bogotá, Colombia.

Hình ảnh hiện trường cho thấy phần mũi máy bay UPS bị móp, hư hại. Ảnh: ABC News

Theo thông tin cập nhật từ ABC News, hai người bị thương được chăm sóc ngay tại hiện trường và không cần đưa tới bệnh viện.

CNN thì cho biết, hãng Copa Airlines cam kết phối hợp với nhà chức trách trong quá trình điều tra. Trước đó, kiểm soát viên không lưu đã yêu cầu tổ lái UPS nhường đường cho máy bay Copa. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa công bố chính thức nguyên nhân hoặc trách nhiệm trong vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng không Mỹ đang khắc phục tình trạng gián đoạn sau lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc hôm 13/11.

Theo Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, sự cố phát sinh khi nhà thầu chuyển đường truyền viễn thông của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) từ cáp đồng sang cáp quang, khiến một bộ định tuyến làm quá tải mạng lưới, gây gián đoạn liên lạc và dữ liệu radar.

FAA dự kiến lịch bay cơ bản của các hãng sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày 15/11.