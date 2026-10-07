Mỹ hạ Canada 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ellis tại Allianz Field

📊 Xem thống kê chi tiết trận Mỹ 1-0 Canada: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Mỹ1 - 0CanadaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Mỹ tiếp đón Canada.

12'Mỹ áp đảo quyền kiểm soát bóng

Trôi qua hơn 10 phút đầu trận, đội tuyển Mỹ chủ động tràn lên áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 73% - 27%. Trước sức ép liên tục, Canada buộc phải lùi sâu phòng ngự và đã có 0 - 2 lần phạm lỗi nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

24'Mỹ cầm bóng vượt trội nhưng bế tắc

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Mỹ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 68% - 32%, nhưng họ hoàn toàn bế tắc khi chưa có pha dứt điểm nào. Ngược lại, Canada chơi rình rập đầy khó chịu và đã tung ra số pha dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1) để thử tài hàng thủ đối phương.

29'J. Ellis mở tỷ số cho Mỹ

Phút 29, J. Ellis tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số cho Mỹ. Pha lập công giúp đội bóng áo cắm vượt lên dẫn 1-0 ngay trên sân Allianz Field trong thế trận họ đang kiểm soát bóng vượt trội.

31'T. Oluwaseyi bên phía Canada nhận thẻ vàng

Phút 31, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với T. Oluwaseyi của Canada sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang phải chịu thêm áp lực lớn sau khi vừa để Mỹ vượt lên dẫn trước 1-0 ít phút trước đó.

36'Mỹ áp đảo kiểm soát bóng

Sau hơn nửa giờ thi đấu, đội tuyển Mỹ tiếp tục làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 67% - 33%. Canada buộc phải chơi áp sát quyết liệt dẫn đến số lần phạm lỗi lên tới 5 - 11, đồng thời nỗ lực phản công nhưng tỷ số dứt điểm vẫn đang khá cân bằng ở mức 2 - 3.

40'G. Reyna nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo G. Reyna bên phía ĐT Mỹ. Dù đang dẫn 1-0 trên sân Allianz Field, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh khi thế trận đang diễn ra khá căng thẳng.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Canada điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Canada quyết định làm mới tuyến giữa khi rút S. Eustaquio ra nghỉ và tung M. Choiniere vào sân. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp đột biến nhằm lật ngược tình thế khi đang bị dẫn trước 1-0.

46'Mỹ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi tung S. Berhalter vào sân thay cho G. Reyna. Quyết định rút G. Reyna – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 40 – có thể nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 cũng như giữ sự an toàn cho thế trận.

46'Mỹ điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi tung S. Dest vào sân thế chỗ Y. Musah. Đội chủ nhà đang tạm dẫn Canada với tỷ số 1-0 và sự thay đổi này có thể nhằm tăng cường sự cơ động bên hành lang cánh.

46'Mỹ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi J. Hall được tung vào sân thế chỗ cho J. Ellis. Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trên sân Allianz Field, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng để đội chủ nhà duy trì thế trận kiểm soát trước Canada.

49'Mỹ duy trì kiểm soát thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Mỹ vẫn nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% cùng ưu thế phạt góc 4 - 1. Dù vậy, Canada cho thấy sự nguy hiểm trong các pha đáp trả khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 4, trúng đích 1 - 2) và buộc đối phương phải phạm lỗi tới 10 lần.

58'J. David nhận thẻ vàng

Phút 58, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo J. David bên phía Canada sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-1, sự nôn nóng dường như đang ảnh hưởng tới lối chơi của các cầu thủ Canada.

61'Mỹ rút M. Albert nhường chỗ cho T. Adams

Phút 61, đội tuyển Mỹ thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi T. Adams được tung vào sân để thay thế cho M. Albert. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và có thể muốn củng cố sự chắc chắn cho tuyến giữa trong bối cảnh Canada nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

61'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 61, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi tung C. Campbell vào sân thay thế cho B. Raines. Với lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Allianz Field, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để đội chủ nhà duy trì thế trận trước Canada.

61'Mỹ giữ thế chủ động trước Canada

Bước sang phút 61, tuyển Mỹ vẫn kiểm soát tốt thế trận với 55% thời lượng cầm bóng để bảo toàn tỷ số 1-0. Dù vậy, Canada không hề buông xuôi khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3-4, trúng đích 1-2) và liên tục tạo sức ép ở các tình huống phạt góc (4-4) nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

65'Canada điều chỉnh hàng công ở phút 65

Phút 65, Canada thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Jebbison được tung vào sân thế chỗ T. Oluwaseyi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp cải thiện hiệu quả dứt điểm để tìm kiếm bàn gỡ.

66'Canada làm mới hàng công ở phút 66

Phút 66, Canada có sự điều chỉnh nhân sự trên sân khi J. Russell-Rowe được tung vào thay cho L. Millar. Đội khách cần thêm sự đột biến nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang để đối thủ dẫn trước.

71'M. Tillman nhận thẻ vàng ở phút 71

Phút 71, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo M. Tillman bên phía đội tuyển Mỹ. Trận đấu trên sân Allianz Field đang diễn ra khá căng thẳng với liên tiếp các tình huống phạm lỗi từ cả hai phía.

72'Canada làm mới hàng công với P. David

Phút 72, Canada thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. David được tung vào sân để trám vị trí của J. Shaffelburg. Đang bị dẫn trước 0-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp cải thiện hiệu quả tấn công trong những phút còn lại.

73'Canada nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, Mỹ vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 nhưng Canada đang liên tục gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với 3 - 6 (trúng đích 1 - 3) và tạo ra tới 4 - 7 quả phạt góc, buộc hàng thủ Mỹ phải căng mình chống đỡ.

74'Mỹ rút Tillman ra nghỉ để Pierre vào sân

Phút 74, tuyển Mỹ thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi N. Pierre được tung vào sân thế chỗ M. Tillman. Đội chủ nhà tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh Canada vẫn miệt mài gia tăng sức ép tìm bàn gỡ.

74'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 74, đội tuyển Mỹ tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Robinson được tung vào sân để thế chỗ A. Trusty. Đội chủ nhà có thể muốn củng cố sự chắc chắn nơi tuyến dưới nhằm bảo toàn tỷ số 1-0 trong bối cảnh Canada đang nỗ lực gia tăng sức ép.

74'Mỹ làm mới đội hình ở phút 74

Phút 74, đội tuyển Mỹ quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Mehmeti được tung vào sân để trám vị trí của G. Campbell. Đội chủ nhà đang nỗ lực điều chỉnh lối chơi nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh Canada vẫn miệt mài gia tăng sức ép.

85'Canada dồn ép tìm bàn gỡ hòa

Bước sang phút 85, Canada đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở chỉ số phạt góc với 4 - 8. Dù Mỹ vẫn nắm 54% - 46% thời lượng cầm bóng để bảo toàn cách biệt 1-0, hàng thủ của họ phải hoạt động hết công suất khi chứng kiến thủ môn có 3 - 0 lần cứu thua trước các pha dứt điểm trúng đích 1 - 3 từ phía đối thủ.

KTKết thúc: Mỹ 1-0 Canada

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:04 07/10/2026

Đội tuyển Mỹ đang duy trì phong độ cao trước khi bước vào cuộc chạm trán với Canada trên sân vận động Allianz Field vào lúc 07:00 ngày 07/10/2026. Màn so tài này nhận được nhiều sự chú ý khi cả hai đội tuyển đều sở hữu những màn trình diễn thuyết phục trong các lần xuất quân gần đây.

Phong độ thăng hoa tiếp thêm tự tin cho tuyển Mỹ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, đội tuyển Mỹ đang thể hiện hiệu suất thi đấu rất đáng gờm. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Tinh thần hưng phấn cùng lối chơi gắn kết đang giúp đội chủ nhà có được sự tự tin cao độ trước giờ bóng lăn.

Điểm tựa sân nhà Allianz Field cùng phong độ ổn định sẽ là bệ phóng quan trọng để Mỹ chủ động thiết lập thế trận, sẵn sàng áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đối thủ quen thuộc.

Bản lĩnh bất bại và ưu thế đối đầu của Canada

Ở bên kia chiến tuyến, Canada cũng chứng tỏ họ là thử thách không hề dễ dàng. Đội bóng này đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại, trong đó giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn trong cách vận hành chiến thuật giúp Canada luôn duy trì được tính ổn định và sự nguy hiểm ở từng đợt lên bóng.

Bên cạnh phong độ ổn định, tiếng nói từ các cuộc chạm trán trực tiếp gần đây cũng đang ủng hộ Canada. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Canada chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 lần trước Mỹ. Thành tích này chắc chắn mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân áo đỏ trong chuyến làm khách lần này.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ và giằng co

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Canada hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng về mặt chiến thuật. Trong khi Mỹ nắm giữ lợi thế phong độ cùng điểm tựa Allianz Field, Canada lại sở hữu sự lì lợm từ chuỗi trận bất bại và ưu thế đối đầu vượt trội. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao, nơi sự tập trung và độ chuẩn xác ở các thời điểm bước ngoặt sẽ mang tính quyết định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)