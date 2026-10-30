Mỹ gửi thư cho Iran, Tổng thống Trump tiết lộ lý do

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gửi thư cho Iran. (Nguồn: TRT World)

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao nước này xác nhận ông Vance đã gửi thông điệp tới ông Rezaei, nhưng Tehran vẫn chưa phản hồi. Quan chức này bác bỏ những đồn đoán trên truyền thông về nội dung bức thư, cho rằng các thông tin được đăng tải là không chính xác.

Ông cũng cho biết, việc các quan chức Mỹ và Iran trao đổi thư từ không phải điều bất thường, đồng thời nhắc lại rằng hoạt động liên lạc như vậy từng diễn ra nhiều lần, kể cả dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trước đó, báo Wall Street Journal ngày 28/10 đưa tin, ông Vance đã gửi thư cho ông Rezaei nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình. Dẫn lời các quan chức Mỹ và những người am hiểu vấn đề, báo này cho biết bức thư được gửi theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh Washington tìm kiếm một khuôn khổ ngoại giao có thể ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới vào Iran.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có chỉ đạo ông Vance liên lạc với Tehran để khởi động lại đàm phán hay không, Tổng thống Trump đã phủ nhận. Ông nói việc liên lạc liên quan đến nhu cầu của Iran về thuốc men và vật tư y tế.

Trong một phát biểu khác, ông Trump cho biết, Phó Tổng thống Vance đã hỏi ý kiến ông về việc hỗ trợ Iran và nhà lãnh đạo Mỹ đồng ý. Theo ông chủ, mục đích của việc này về cơ bản là cung cấp vật tư để giúp đỡ những người đang bị ốm đau.

Về phía Iran, Tehran khẳng định Mỹ phải đáp ứng 7 điều kiện do nước này đưa ra để tiến tới đàm phán, đồng thời tuyên bố “bất kỳ lập trường nào trái với khuôn khổ này đều không thể chấp nhận được”.