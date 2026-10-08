Mỹ gọi một quốc gia là đồng minh NATO kiểu mẫu, chốt thương vụ quân sự 4 tỷ USD

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và người đồng cấp Hy Lạp Giorgos Gerapetritis tại họp báo chung ở Athens ngày 7/10. (Nguồn: Getty Images)

Thông báo được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hy Lạp của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Trong tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố nêu rõ, thỏa thuận quốc phòng trị giá 4 tỷ USD nhằm hỗ trợ kế hoạch quốc phòng dài hạn của Hy Lạp, tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và mở rộng các cơ hội hợp tác trong tương lai về công nghiệp quốc phòng, trong đó có các công nghệ đổi mới sáng tạo.

Hai bên tái khẳng định giá trị chiến lược của hợp tác quốc phòng trong việc hỗ trợ các mục tiêu an ninh song phương và của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời mở rộng hợp tác thực thi pháp luật và chống khủng bố, cũng như nhấn mạnh cam kết giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hy Lạp Giorgos Gerapetritis ở Athens, ông Rubio cho biết, hai nước sẽ triển khai chương trình chia sẻ thông tin chống khủng bố mới. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Hy Lạp đặc biệt phải đối mặt với các mối đe dọa liên quan di cư quy mô lớn, buôn người và nhiều hình thức khủng bố.

Ngoại trưởng Rubio đánh giá, Hy Lạp là “đồng minh NATO mạnh mẽ và kiểu mẫu” và là “nguồn ổn định trong một thế giới bất ổn”. Ông cảnh báo không thể để Hy Lạp, nơi ông gọi là “cái nôi của phương Tây”, bị đe dọa do những quyết định sai lầm, không hành động hoặc thất bại trong giải quyết các thách thức an ninh.

Về tình hình tại eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Gerapetritis cho biết, Hy Lạp sẵn sàng hợp tác với Mỹ và hỗ trợ về hàng hải tại khu vực này nếu một tiến trình hòa bình khả thi được thiết lập.

(theo Reuters, AFP)