Mỹ giới thiệu 'xe cảnh sát bay' đầu tiên trên thế giới

Sở Cảnh sát ĐH Bách khoa Florida (Florida Polytechnic University) đã sở hữu chiếc 'Jetson ONE', một sản phẩm do công ty khởi nghiệp hàng không Jetson của Mỹ phát triển và đặt tên cho phương tiện này là "Astro".

Trường đại học cho biết, họ dự định trở thành đơn vị tiên phong tại Hoa Kỳ sử dụng phương tiện bay eVTOL cho các nhiệm vụ tuần tra. Astro được vận hành bởi tám động cơ điện, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 102km/h và thời gian bay tối đa khoảng 20 phút.

Sở Cảnh sát ĐH Bách khoa Florida (Florida Polytechnic University Police Department - Florida Poly PD) là lực lượng hành pháp chính thức, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh và an toàn 24/7 cho toàn bộ khuôn viên trường tại Lakeland, bang Florida, Mỹ. Dù là một đơn vị cảnh sát học đường, cơ quan này vừa ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành lực lượng cảnh sát đầu tiên tại Hoa Kỳ đưa thiết bị bay cá nhân chạy điện (eVTOL) vào hoạt động.

Trường đại học dự định sử dụng công nghệ này để tuần tra khuôn viên trường và các khu vực lân cận, cũng như thực hiện các nhiệm vụ như tìm kiếm người mất tích, đánh giá thiệt hại do thiên tai và vận chuyển vật tư khẩn cấp. Tuy nhiên, hiện tại công nghệ này chưa được sử dụng cho các hoạt động thực thi pháp luật. ĐH Bách khoa Florida (Florida Polytechnic University) đang chờ sự phê duyệt cuối cùng từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA).