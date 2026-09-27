Mỹ giao hàng loạt thiết giáp lội nước AAV-7A1 cho đối tác Đông Nam Á

Một lô xe thiết giáp lội nước AAV-7A1 qua sử dụng đã được vận chuyển từ Mỹ đến Indonesia nhằm cung cấp cho lực lượng Thủy quân lục chiến quốc gia Đông Nam Á này.

Những bức ảnh về việc bốc dỡ xe thiết giáp tại một trong các cảng ở Indonesia, đã được nhiếp ảnh gia Willymarley đăng tải trên trang Facebook cá nhân và thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông khu vực.

Lô xe thiết giáp lội nước đầu tiên bao gồm khoảng 10 chiếc AAV-7A1. Theo ghi nhận bên ngoài, số phương tiện này được trang bị bộ giáp bổ sung tăng cường khả năng bảo vệ đi kèm module chiến đấu nâng cấp.

Indonesia đã ký một thỏa thuận với Mỹ về việc mua lại khoảng 35 xe thiết giáp lội nước AAV-7A1. Các phương tiện này đang được lấy từ kho thiết bị dư thừa của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Những chiếc xe bọc thép lưỡng cư nói trên nhiều khả năng sẽ được chính thức trình diễn vào ngày 5/10, nhân dịp kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang Indonesia.

AAV-7A1 sẽ bổ sung cho số phương tiện hiện có của Thủy quân lục chiến nước này, vốn trước đây chỉ bao gồm một số lượng hạn chế từ 10 đến 15 chiếc LVTP-7A1 cũ hơn, được Hàn Quốc chuyển giao trong gói viện trợ quân sự vào năm 2009.

Cần nhắc lại, vào năm 2025, Thủy quân lục chiến Mỹ đã chính thức cho ngừng hoạt động toàn bộ các xe thiết giáp tấn công đổ bộ lưỡng cư AAV-7.

Xe bọc thép lội nước AAV-7 được đưa vào từ phục vụ năm 1972. Phương tiện này tích hợp sẵn động cơ phản lực nước và đường dốc ở đuôi, giúp đẩy nhanh quá trình đưa binh lính từ tàu lên bờ.

Trong khuôn khổ chương trình kéo dài tuổi thọ vào những năm 1980, chiếc xe đã được trang bị động cơ, hộp số và module chiến đấu mới, sau đó được phân loại thành AAV-7A1.

Tới cuối thập niên 1990, các xe AAV-7 trải qua một giai đoạn hiện đại hóa lớn khác, bao gồm động cơ mới và hệ thống treo được cải tiến.

Theo ghi nhận, phiên bản A1 của xe bọc thép lội nước AAV-7 được trang bị động cơ giống như xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, mang lại thêm thuận tiện về mặt hậu cần.

Cũng trong những năm 1990, Thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu phát triển một loại xe thiết giáp lội nước thay thế cho AAV-7 và họ bắt đầu tích cực bán các phương tiện dư thừa cho đồng minh NATO là Romania và Hy Lạp, cũng như cho Đài Loan (Trung Quốc).