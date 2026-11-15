Mỹ giải thích sự cố khiến 12.000 chuyến bay bị hủy

Máy bay của Southwest Airlines tại Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) ở bang California của Mỹ. Ảnh: TTXVN

Nhà chức trách đang điều tra để xác định trách nhiệm, trong khi hàng nghìn chuyến bay tiếp tục bị hủy và hoạt động hàng không chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Theo Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, sự cố xảy ra khi một bộ định tuyến được chuyển đổi từ hệ thống cáp đồng sang cáp quang. Thiết bị này liên tục gửi hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các bộ định tuyến khác, khoảng 5 giây một lần, gây bất ổn trong liên lạc với máy bay và dữ liệu radar.

FAA đang làm rõ liệu nguyên nhân xuất phát từ lỗi vận hành, quá trình lắp đặt hay thiết bị bị lỗi. Người đứng đầu cơ quan này, Bryan Bedford, khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy sự cố liên quan đến hành vi phá hoại hoặc trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy không có cơ sở nào mất kết nối hoàn toàn, FAA vẫn phải dừng bay do dữ liệu truyền tới các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài thiếu ổn định, ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các máy bay.

Ngày 14-11, các hãng hàng không tiếp tục hủy khoảng 4.000-5.000 trong tổng số 41.000 chuyến bay trên cả nước, ngoài 12.000 chuyến bị hủy hôm trước. Sự cố kéo dài hơn 4 giờ, làm gián đoạn hành trình của hàng trăm nghìn hành khách và gây chậm chuyến dây chuyền trên toàn cầu.

Bộ trưởng Duffy kêu gọi Quốc hội tăng ngân sách hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ. Trong khi đó, L3Harris cho biết đang phối hợp với FAA điều tra nguyên nhân sự cố.