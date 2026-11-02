Mỹ giải cơn khát tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống Patriot của Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết, họ đã phê duyệt việc bán 500 tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc phiên bản MSE cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot.

Theo giới chức Mỹ, Ukraine sẽ thanh toán cho thương vụ này thông qua Chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) bằng nguồn vốn do Canada, Đức và Na Uy cung cấp nhờ cơ chế JUMPSTART.

Ngoài ra nguồn tài chính sẽ được cung cấp trong khuôn khổ chương trình cho vay của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine. Thỏa thuận này sẽ không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của Mỹ.

Hợp đồng mua sắm nói trên cũng sẽ bao gồm phụ tùng thay thế cho tên lửa PAC-3 MSE, các vật liệu và thiết bị liên quan khác, cũng như dịch vụ hỗ trợ hậu cần và cập nhật phần mềm điều khiển.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Thương vụ được đề xuất nói trên sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác".

Đây là diễn biến trái ngược hoàn toàn với tin tức xuất hiện trước đó, khi cho rằng Washington đang trì hoãn việc giao tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc biến thể MSE cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot.

Đài Radio Liberty cho biết điều này, dẫn lời một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề trong NATO. Các tên lửa phòng không PAC-3 MSE nói trên được thiết kế chủ yếu để đánh chặn và phá hủy mục tiêu đạn đạo, chúng có giá thành đắt đỏ lên tới 4 triệu USD mỗi quả.

Tuy vậy cần lưu ý, nếu như có sự chậm trễ trong việc cung cấp PAC-3 MSE, các tên lửa đánh chặn PAC-2 GEM-T, chủ yếu được sử dụng để chống lại máy bay và tên lửa hành trình, vẫn tiếp tục được chuyển giao theo chương trình PURL.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng, phía Mỹ đang tạm giữ số lượng lớn tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE mà các đồng minh châu Âu đã thanh toán đầy đủ.

Theo ông Zelensky, một số lô hàng thuộc chương trình PURL vẫn đang chờ sự phê duyệt cuối cùng từ Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Đồng thời trong 90 ngày qua, Mỹ chỉ chuyển giao 24 tên lửa phòng không thuộc về các hệ thống Patriot cho phía Ukraine.

Đáp lại lời cáo buộc, Ngoại trưởng Marco Rubio giải thích sự chậm trễ là do cần phải cân bằng giữa nghĩa vụ với các đối tác và nhu cầu bảo vệ những cơ sở của chính Mỹ.

Đồng thời người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng không có bất cứ yêu cầu chính trị nào từ phía Washington nhằm gây hại cho Ukraine.

Theo các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vào tháng 7/2026, kho dự trữ tên lửa PAC-3 của Mỹ đã giảm từ hơn 2.300 xuống còn chưa đến 830 quả.

Điều này buộc Lầu Năm Góc phải ưu tiên trang bị tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE cho bản thân mình, trước khi thực hiện nghĩa vụ và hợp đồng đã cam kết với đối tác cũng như đồng minh.