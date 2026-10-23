Mỹ gia tăng sức ép, Iran đứng trước lựa chọn nào?

Trong khi các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Nga vốn đã là những mục tiêu dễ bị nhắm đến, thì các trung tâm dữ liệu còn là những mục tiêu “mong manh” hơn nữa. Đó là những tòa nhà khổng lồ chứa đầy máy chủ cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ về điện và làm mát. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ cũng có thể gây ra những thiệt hại lâu dài.