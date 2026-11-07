Mỹ gia hạn tạm hoãn hạn chế xuất khẩu công nghệ với doanh nghiệp Trung Quốc

Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, quyết định này được đưa ra chưa đầy một tuần trước khi thời hạn tạm hoãn hiện tại kết thúc. Động thái diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách duy trì thỏa thuận giảm căng thẳng thương mại.

Quy định được Mỹ đưa ra từ tháng 9 năm ngoái nhằm mở rộng các hạn chế thương mại đối với công ty con của những doanh nghiệp nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại hoặc danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Washington cho rằng một số doanh nghiệp đang lợi dụng việc thành lập công ty con để né tránh các lệnh kiểm soát xuất khẩu.

Washington tiếp tục tạm hoãn các biện pháp siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ đối với doanh nghiệp Trung Quốc trong nỗ lực duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước. Ảnh: SCMP.

Theo công ty dữ liệu rủi ro Kharon, quy định này có thể khiến hàng chục nghìn thực thể phải chịu các hạn chế tương tự như công ty mẹ. Trong đó, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Inspur và iFlytek có mạng lưới hàng trăm công ty con tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Ông Kevin Wolf, luật sư chuyên về thương mại quốc tế tại hãng Akin Gump, cho rằng việc tuân thủ quy định sẽ tạo ra gánh nặng đáng kể cho doanh nghiệp do phạm vi áp dụng quá rộng và phức tạp.

Việc tiếp tục tạm hoãn quy định được xem là một phần trong nỗ lực duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Trước đó, Trung Quốc cũng đã tạm dừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mặt hàng quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp toàn cầu.

Tuy nhiên, những lo ngại về khả năng doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách tiếp cận chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ vẫn tồn tại. Đây là linh kiện thiết yếu đối với hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Hồi tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ đã làm rõ quy định yêu cầu giấy phép xuất khẩu chip sang các công ty Trung Quốc hoạt động ngoài lãnh thổ nước này.

Việc gia hạn cho thấy Washington tiếp tục ưu tiên duy trì đối thoại thương mại với Bắc Kinh, dù những bất đồng về công nghệ và kiểm soát xuất khẩu vẫn chưa được giải quyết.