Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, phía Tây Siberia thuộc Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong video đăng trên Facebook cá nhân, Bộ trưởng Saková cho biết đã nhận được thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về quyết định trên. Cơ chế miễn trừ trước đó có thời hạn một năm, được đàm phán vào tháng 10/2023 và dự kiến hết hiệu lực ngày 21/11. Bà đã đề nghị gia hạn trong các cuộc đàm phán tại Washington tháng 10 vừa qua và phía Mỹ thể hiện chia sẻ đối với lập trường của Slovakia.

Slovakia và Hungary hiện vẫn nhập khẩu dầu thô Nga qua đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine. Đây là hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không giáp biển và tiếp tục duy trì nguồn cung dầu từ Nga. Tập đoàn MOL của Hungary giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động nhập khẩu và lọc dầu tại cả hai nước.

Nguồn cung dầu Nga qua đường ống đến Slovakia và Hungary hiện không thuộc phạm vi trừng phạt của EU. Tuy nhiên, hai nước không được xuất khẩu sang các thành viên EU khác những sản phẩm lọc dầu có nguồn gốc từ dầu thô Nga, trong đó có dầu diesel.

Bộ trưởng Saková cho biết Slovakia vẫn nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào dầu Nga và phát triển các tuyến vận chuyển thay thế. Tuy nhiên, Bratislava khẳng định sẽ bảo vệ quyền tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Cùng ngày 17/11, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Juraj Blanár cũng nhấn mạnh nước này không thay đổi lập trường về vấn đề năng lượng và “hoàn toàn cởi mở về quan điểm của mình”.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) đang thúc đẩy kế hoạch chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc của khối vào năng lượng Nga. Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống dự kiến có hiệu lực từ mùa Thu năm 2027, tác động trực tiếp đến Slovakia và Hungary. Slovakia đã khởi kiện nhằm phản đối lệnh cấm này.

Trước đó, ngày 26/10, Slovakia và Nga tái khởi động ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và nghiên cứu tại Moskva. Tại cuộc họp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.