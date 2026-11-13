Mỹ ghi nhận thâm hụt ngân sách kỷ lục 404 tỷ USD trong tháng 10/2026

Cảng container hàng hóa Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách trong tháng 10 đạt 369 tỷ USD, giảm 35 tỷ USD, tương đương 9%, so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu ròng từ thuế hải quan giảm 39%, từ 31,3 tỷ USD xuống còn 19,2 tỷ USD. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tổng thu ngân sách sụt giảm.

Thuế thu nhập cá nhân không bao gồm các khoản khấu trừ tại nguồn cũng giảm 29 tỷ USD, tương đương 36%, xuống còn 51 tỷ USD. Mức giảm này một phần phản ánh yếu tố so sánh với cùng kỳ năm trước, khi nguồn thu tăng mạnh nhờ các khoản nộp thuế sau thời gian gia hạn dành cho người dân California chịu ảnh hưởng của các vụ cháy rừng đầu năm 2025.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách tháng 10 đạt 773 tỷ USD, tăng 84 tỷ USD, tương đương 12%, so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục đối với tháng này.

Chi tiêu của Bộ Nông nghiệp Mỹ tăng 14 tỷ USD, tương đương 80%, chủ yếu do các khoản hỗ trợ nông nghiệp. Chi tiêu quân sự tăng 28 tỷ USD, tương đương 30%, do các khoản thanh toán bị trì hoãn từ năm trước cùng với chi phí hoạt động, bảo trì và mua sắm gia tăng.

Đáng chú ý, chi phí trả lãi đối với nợ công liên bang tăng 11 tỷ USD, tương đương 11%, lên 115 tỷ USD trong tháng 10, tiếp tục tạo sức ép đối với ngân sách liên bang.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố liên quan đến lịch thanh toán phúc lợi, Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức thâm hụt ngân sách tháng 10 là 285 tỷ USD, tăng 94 tỷ USD, tương đương 49%, so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu trên được công bố sau khi Mỹ kết thúc năm tài chính 2026 với mức thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ USD, tương đương khoảng 6,2% GDP, cao hơn mức 5,8% GDP của năm tài chính 2025. Diễn biến này cho thấy thách thức đối với mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách về mức tương đương 3% GDP mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đề ra.