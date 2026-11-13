Mỹ ghi nhận số ca tử vong liên quan bệnh sởi gia tăng

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trong khi đó, tổng hợp số liệu do cơ quan y tế các bang công bố cho thấy số ca tử vong liên quan căn bệnh này trên toàn quốc có thể đã lên ít nhất 8 trường hợp.

Chênh lệch xuất hiện khi riêng bang Pennsylvania đã xác nhận 6 ca tử vong, còn New York và Wisconsin mỗi bang ghi nhận một trường hợp, trong khi CDC cho biết số liệu của cơ quan này có thể tiếp tục thay đổi khi có thêm thông tin và các quá trình rà soát được hoàn tất. Cơ quan này đang phối hợp với Hội đồng các nhà dịch tễ học cấp bang và vùng lãnh thổ xây dựng định nghĩa thống nhất về ca tử vong do sởi, nhằm bảo đảm việc phân loại và báo cáo nhất quán giữa các địa phương.

Dịch sởi đang gây sức ép đáng kể tại bang Pennsylvania. Theo thông báo ngày 9/11 của cơ quan y tế bang, địa phương này đã ghi nhận 1.505 ca mắc tại 45 hạt, trong đó có 290 trường hợp nhập viện và 6 ca tử vong liên quan bệnh sởi. Chỉ 5 ca mắc được ghi nhận ở người đã tiêm vaccine, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp.

Tại thành phố New York, cơ quan y tế bang và hạt Lewis ngày 2/11 thông báo một trẻ em tử vong liên quan bệnh sởi, cũng là trường hợp đầu tiên được biết đến tại bang trong hơn 30 năm. Ngày 5/11, cơ quan y tế Wisconsin cũng công bố một trẻ sơ sinh tử vong liên quan đợt dịch ở khu vực Tây Nam bang.

Về quy mô lây nhiễm, đến ngày 5/11, Mỹ ghi nhận 5.182 ca sởi được xác nhận, cao hơn gấp hai lần tổng số 2.289 ca trong cả năm 2025. CDC thống kê 43 đợt bùng phát mới trong năm nay; khoảng 96% số ca mắc có liên quan đến các đợt dịch, bao gồm cả những đợt kéo dài từ năm trước. Cơ quan này xác định một đợt bùng phát là khi có ít nhất 3 ca bệnh liên quan với nhau.

Trước tình hình trên, bang Pennsylvania đang đẩy mạnh tiêm chủng và phối hợp với CDC để ứng phó. Từ khi đợt dịch bắt đầu vào cuối tháng 4, nhân viên y tế bang đã triển khai 244 điểm tiêm lưu động, cung cấp hơn 7.000 liều vaccine phối hợp phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) tại các cộng đồng bị ảnh hưởng. Riêng tháng 10, các cơ sở y tế trên toàn bang đã sử dụng hơn 61.000 liều MMR, so với mức khoảng 25.000 liều trong một tháng thông thường.

Theo CDC, tiêm đủ 2 liều vaccine MMR có hiệu quả khoảng 97% trong phòng bệnh sởi. Cơ quan này khuyến nghị trẻ em được tiêm liều đầu khi 12-15 tháng tuổi và liều thứ hai khi 4-6 tuổi.