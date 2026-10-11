Mỹ gây sức ép, nêu vấn đề Ukraine thay lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, đồng thời kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử và lựa chọn một tổng thống mới có khả năng chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới ngày 10/10, Tổng thống Trump cho rằng xung đột tại Ukraine đã có nhiều cơ hội giải quyết và Kiev có thể đạt được những điều khoản thuận lợi hơn nếu chấp nhận thỏa thuận từ hai năm trước.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng phía Nga sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh ông Zelensky đang cản trở tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những hoạt động này góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông thông báo thỏa thuận với Nga về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó phản đối thỏa thuận này, cảnh báo nguồn thu bổ sung từ năng lượng có thể giúp Moskva tiếp tục tài trợ cho chiến dịch quân sự.

Đáp lại, ngày 11/10, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moskva chấm dứt các đợt tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh mọi biện pháp hạ nhiệt xung đột phải dựa trên nguyên tắc có đi có lại và đi kèm những bảo đảm thực chất.

Liên quan yêu cầu tổ chức bầu cử, trả lời phỏng vấn kênh ABC News cùng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định quyền lựa chọn lãnh đạo thuộc về người dân Ukraine.

Ông cho biết đã đề nghị phía Mỹ yêu cầu Nga thực hiện lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày để Ukraine có thể tổ chức bầu cử.

Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục bày tỏ ủng hộ ông Zelensky trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Kiev gia tăng.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cũng đã gặp đại diện Ukraine và châu Âu tại Miami (Mỹ) ngày 9/10 trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột./.