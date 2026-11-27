Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, động thái trên diễn ra đầu năm nay, nhằm vào hai trong số năm quốc gia sáng lập OPEC, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc OPEC thao túng giá dầu.

Thời điểm đó, các quan chức Mỹ đang thúc đẩy tăng sản lượng và đầu tư vào ngành dầu mỏ của Venezuela và Iraq. Một số quan chức lo ngại hạn ngạch của OPEC có thể cản trở các kế hoạch này.

Mỹ có thể gây sức ép đáng kể lên cả hai nước. Kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt trong chiến dịch đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas hồi tháng 1, Mỹ đã kiểm soát quyền tiếp cận nguồn tài chính nhà nước của quốc gia này. Trong khi đó, doanh thu dầu mỏ của Iraq vẫn được chuyển qua tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, theo cơ chế được thiết lập sau chiến tranh Iraq năm 2003.

Những động thái trên đã gây thêm áp lực lên OPEC, sau khi tổ chức này mất bốn thành viên kể từ năm 2019. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tuyên bố rời OPEC vào đầu năm nay, do bất đồng về hạn ngạch sản lượng. Trước đó, Angola, Ecuador và Qatar lần lượt rời tổ chức vào các năm 2024, 2020 và 2019. Không có dấu hiệu cho thấy Mỹ can thiệp vào những quyết định này.

Thị phần của OPEC trên thị trường dầu mỏ toàn cầu gần đây cũng tụt xuống mức thấp do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ/Israel với Iran

“Nguy cơ OPEC rạn nứt đang gia tăng”, ông Dan Alamariu, chiến lược gia trưởng về địa - chính trị tại hãng nghiên cứu Alpine Macro, nhận định.

Từ khách hàng trở thành đối thủ cạnh tranh

OPEC được Iraq, Iran, Ả-rập Xê-út, Kuwait và Venezuela thành lập tại Baghdad vào tháng 9/1960, nhằm bảo đảm quyền kiểm soát của các nước khai thác dầu mỏ trên thị trường toàn cầu, vốn khi đó nằm trong tay một số ít tập đoàn dầu mỏ phương Tây.

OPEC hiện có 11 thành viên, đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác với một số nước sản xuất dầu khác, trong đó có Nga, dưới tên gọi OPEC+, để phối hợp điều chỉnh sản lượng.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích OPEC là tổ chức độc quyền thu lợi từ phần còn lại của thế giới.

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, Mỹ đã trở thành nước khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới. Từ một khách hàng của OPEC, Mỹ trở thành đối thủ chính của tổ chức này trong cuộc cạnh tranh thị phần.

Theo Reuters, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thảo luận với các quan chức Venezuela về khả năng nước này rời OPEC.

Tổng thống Trump muốn các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ khôi phục sản lượng khai thác tại Venezuela nhằm củng cố an ninh năng lượng ở Tây Bán cầu, song lo ngại các quyết định của OPEC có thể cản trở kế hoạch này.

Tuy nhiên, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã can thiệp vào mùa hè năm nay, thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump không tiếp tục gây sức ép. Ả-rập Xê-út hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất OPEC và giữ vai trò lãnh đạo trên thực tế của tổ chức.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump tuyên bố việc rời OPEC hay không là quyết định của Venezuela.

Trong một số cuộc trao đổi vào mùa hè năm nay, các quan chức Mỹ cũng khuyến khích Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi cân nhắc rời OPEC, khi hai tập đoàn dầu mỏ Mỹ Exxon Mobil và Chevron lên kế hoạch đầu tư lớn tại nước này.

Thủ tướng al-Zaidi sau đó nêu vấn đề này tại cuộc họp nội các. Tuy nhiên, Bộ Dầu mỏ Iraq thuyết phục ông không làm như vậy, thay vào đó đề nghị OPEC nâng hạn ngạch sản lượng.

Theo các nguồn tin, vấn đề này có thể được đưa ra thảo luận trở lại do một số nhóm trong liên minh cầm quyền Iraq ủng hộ việc rời OPEC và OPEC+.