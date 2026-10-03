Mỹ gây sức ép buộc châu Âu giải phóng kho dự trữ dầu diesel

BBC ngày 2-10 cho hay, thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi châu Âu-nhất là Anh, Đức và Pháp-ngay lập tức chuẩn bị và giải phóng nguồn cung dầu diesel, lập luận rằng "nông dân, tài xế xe tải và doanh nghiệp Mỹ không nên chịu gánh nặng" khi giá cả tăng vọt.

Lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ có thể làm tăng giá nhiên liệu này ở nhiều quốc gia (ảnh minh họa). Ảnh: Shutterstock

Washington đã đe dọa hạn chế xuất khẩu dầu diesel trong bối cảnh giá cả tăng cao do cuộc chiến ở Iran. Vấn đề này đang là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng.

Trước đó, hôm 1-10, Anh đã tổ chức những cuộc đàm phán với các đối tác châu Âu về khả năng giải phóng lượng dự trữ dầu diesel để đối phó với bất kỳ lệnh cấm nào có thể xảy ra. Mỹ là nhà cung cấp dầu diesel quan trọng cho thế giới, xuất khẩu từ 1,2 đến 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Giới chuyên gia cảnh báo, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Washington có thể gây thêm áp lực lên giá cả ở các quốc gia khác.

Theo Euronews, giá dầu diesel tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, với mức giá trung bình tại các trạm xăng là 199,79 pence (khoảng 2,64USD) cho mỗi lít, tăng từ mức 142,38 pence. Trong khi đó, giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng hơn 70% lên 6,39USD/gallon (khoảng 1,69USD/lít) kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu. Giá nhiên liệu tăng cao đã khiến chi phí sinh hoạt tăng vọt, làm cho Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump lo ngại có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội vào phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Một nguồn tin thân cận nói với BBC rằng, việc chuẩn bị một phản ứng phối hợp giữa Anh với các quốc gia khác-bao gồm cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)-là điều cần thiết, song cũng cho biết thêm rằng châu Âu vẫn còn dự trữ nhiên liệu từ đợt giải phóng phối hợp các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược hồi đầu năm.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu hôm 2-10 cho biết đã có "rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều cuộc họp" diễn ra về tình hình nguồn cung dầu diesel, bao gồm cả với "các liên hệ cấp cao" trong chính quyền Mỹ. Những động thái này có thể làm gia tăng thêm áp lực lên thị trường dầu diesel toàn cầu, nhất là khi các nhà máy lọc dầu Trung Quốc được cho là đã tạm dừng xuất khẩu một số sản phẩm dầu mỏ trong tháng 10 do Bắc Kinh ưu tiên bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Giá xăng và dầu diesel trên toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bùng phát hồi tháng 2. Việc đóng cửa eo biển Hormuz-tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí thế giới- đã đẩy giá các sản phẩm làm từ dầu mỏ lên cao. Mới đây, lệnh cấm xuất khẩu từ Nga-một nhà cung cấp dầu diesel lớn-cũng góp phần làm gia tăng áp lực lên giá cả.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tin rằng, với lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, Washington có thể hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước, mang lại sự giảm nhẹ gánh nặng ngay lập tức cho người tiêu dùng, tài xế xe tải và các doanh nghiệp trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dầu diesel khó tinh chế hơn xăng và vì được sử dụng rộng rãi trong ngành vận tải và nông nghiệp nên rất khó để giảm nhu cầu.

Khi được hỏi về việc sử dụng kho dự trữ chiến lược, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ “sớm triệu tập một cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7” để thảo luận về các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, bao gồm cả việc phối hợp giải phóng kho dự trữ”.

Reuters nhận định, đối với EU, việc giải phóng thêm nguồn dự trữ sẽ là một tình thế khó xử vì họ cần phải cân bằng giữa nhu cầu giảm giá nhiên liệu trong nước với việc duy trì lượng dự trữ cao để đối phó với khả năng khủng hoảng nhiên liệu leo thang, trong trường hợp Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận hòa bình khiến các tuyến vận chuyển nhiên liệu từ Trung Đông tiếp tục tắc nghẽn.