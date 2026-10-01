Mỹ gây áp lực lớn, Tòa án Hình sự quốc tế nhờ đến EU hỗ trợ

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang chịu sức ép chính trị lớn từ Mỹ. (Nguồn: ICC)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin,​​​​​​ phát biểu trong một video từ Brussels, Bỉ, nơi ông tham dự cuộc họp của Nhóm Công tác về Luật Quốc tế Công - Tiểu nhóm về ICC (COJUR-ICC) với các nước thành viên EU, ông Giler cho rằng, để bảo đảm hoạt động tư pháp có khả năng duy trì trong bối cảnh sức ép gia tăng, ICC và các quốc gia thành viên đều cần có những nỗ lực phù hợp.

Theo ông, ICC cần bảo đảm các cơ chế và quy trình cần thiết để hoạt động của tòa án có thể được duy trì lâu dài, song đồng thời cần “sự ủng hộ chính trị từ các quốc gia thành viên”. “Đó là lý do tôi có mặt tại Brussels hôm nay, để thảo luận với các nước thành viên EU về những cách thức họ có thể hỗ trợ cho ICC”, ông Giler nói.

ICC cho biết, tại cuộc họp COJUR-ICC, ông Giler kêu gọi các nước tiếp tục ủng hộ tòa án trong sứ mệnh “mang lại công lý cho các nạn nhân của những tội ác nghiêm trọng nhất”.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh ICC chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 13 quan chức ICC, trong đó có 9 trong tổng số 18 thẩm phán của tòa án. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích ICC trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi các nước thành viên rút khỏi tòa án.