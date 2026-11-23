Ảnh minh hoạ. Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dữ liệu FlightAware, hơn 5.700 chuyến bay bị chậm và 242 chuyến bị hủy. Riêng Delta ghi nhận hơn một nửa số chuyến bay bị chậm, khoảng 2% bị hủy.

Sự cố liên quan đến hệ thống tự động tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay, khiến nhân viên Delta phải chuyển sang phương pháp thủ công để bảo đảm an toàn cất cánh.

Tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất thế giới, hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã áp dụng lệnh tạm hoãn cất cánh đối với các chuyến bay của Delta trước khi dỡ bỏ trong ngày.

Delta cho biết đã khắc phục sự cố, nhưng những ảnh hưởng dây chuyền vẫn tiếp tục tác động đến lịch trình. Hãng ước tính khoảng 70% số thay đổi lịch bay liên quan đến trục trặc kỹ thuật.

Sự cố xảy ra khi hơn 4 triệu lượt hành khách dự kiến đi qua sân bay Atlanta trong giai đoạn 19-11 đến 1-12.

FAA khẳng định trục trặc tại Delta không liên quan đến hệ thống kiểm soát không lưu của cơ quan này.