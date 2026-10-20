Mỹ: Flatiron huy động 850 triệu USD cho dự án pin lưu trữ điện 1.200 MWh

Ngày 15/10/2026, Công ty Flatiron Energy thông báo hoàn tất thu xếp các cam kết tài trợ trị giá khoảng 850 triệu USD nhằm triển khai dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) Energizar tại thành phố Chelsea, bang Massachusetts, Mỹ.

Dự án có dung lượng lưu trữ thiết kế 1.200 MWh, dự kiến đi vào vận hành thương mại trong quý IV/2027. Theo Flatiron Energy, sau khi hoàn thành, Energizar sẽ trở thành hệ thống lưu trữ điện bằng pin lớn nhất khu vực bờ Đông nước Mỹ và nằm trong nhóm cơ sở lưu trữ năng lượng bằng pin quy mô lớn nhất thế giới được xây dựng tại khu vực đô thị.

Dự án được phát triển nhằm bổ sung nguồn công suất cho hệ thống điện khu vực Boston, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Hệ thống pin có thể tích trữ điện năng và giải phóng khi cần thiết, góp phần cải thiện độ tin cậy và khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện.

Gói tài trợ 850 triệu USD gồm nhiều công cụ tài chính

Điểm đáng chú ý của Energizar là cơ cấu huy động vốn kết hợp nhiều hình thức tài trợ thay vì chỉ phụ thuộc vào các khoản vay ngân hàng truyền thống.

Theo thông cáo của Flatiron Energy, gói tài trợ khoảng 850 triệu USD bao gồm các khoản vay phục vụ xây dựng, khoản vay cầu nối, khoản vay có kỳ hạn, hạn mức thư tín dụng, cam kết góp vốn cổ phần ưu đãi và cam kết chuyển nhượng tín dụng thuế đầu tư.

Trong đó, Nord/LB, Santander và Société Générale đảm nhiệm vai trò ngân hàng đầu mối điều phối thu xếp vốn. Investec và East West Bank tham gia với tư cách đồng đầu mối thu xếp, trong khi Siemens Financial Services là bên cho vay.

Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin thuộc dự án Energizar do Flatiron Energy phát triển tại bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Flatiron Energy.

East West Bank đồng thời đảm nhiệm vai trò ngân hàng lưu ký, còn Santander giữ vai trò đại lý quản lý khoản vay.

Đối với nguồn vốn cổ phần ưu đãi, Flatiron Energy cho biết cam kết được cung cấp bởi các quỹ do một tổ chức quản lý tín dụng toàn cầu điều hành. Tổ chức này hiện quản lý khối tài sản trị giá hơn 350 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 đã đưa ra cam kết liên quan đến việc chuyển nhượng một phần tín dụng thuế đầu tư của dự án.

Việc kết hợp nguồn vốn vay, vốn cổ phần ưu đãi và công cụ tín dụng thuế cho thấy khả năng huy động tài chính đa dạng đối với các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn tại Mỹ.

Tuy nhiên, con số 850 triệu USD phản ánh tổng giá trị các cam kết tài trợ, không đồng nghĩa toàn bộ là vốn vay ngân hàng hoặc số tiền đã được giải ngân. Thông cáo chưa công bố giá trị cụ thể của từng cấu phần tài trợ.

Bài toán huy động vốn cho các dự án lưu trữ điện

Đại diện Santander nhận định các hệ thống lưu trữ điện bằng pin đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ ổn định lưới điện và tích hợp các nguồn năng lượng vào hệ thống điện tại Mỹ.

Trong khi đó, ông Dan Myers, Giám đốc tài chính Flatiron Energy, cho biết việc triển khai những dự án có quy mô và mức độ phức tạp như Energizar đòi hỏi sự phối hợp giữa cộng đồng địa phương, cơ quan hoạch định chính sách, nhà cung cấp thiết bị, đơn vị xây dựng, bên mua dịch vụ và các tổ chức tài chính.

Việc hoàn tất thu xếp tài chính cho Energizar cho thấy vai trò của các cơ chế hỗ trợ đầu tư và khả năng phân bổ rủi ro trong quá trình phát triển hạ tầng lưu trữ năng lượng.

Đối với Việt Nam, khi tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện tiếp tục gia tăng, nhu cầu đầu tư các hệ thống lưu trữ điện cũng đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế tài chính phù hợp.

Từ trường hợp Energizar, một vấn đề đáng quan tâm là khả năng hình thành nguồn doanh thu đủ ổn định để dự án tiếp cận các khoản vay dài hạn, đồng thời xác định cơ chế thanh toán cho những dịch vụ mà hệ thống lưu trữ điện cung cấp.

Dù điều kiện thị trường điện và chính sách hỗ trợ tại Mỹ có nhiều khác biệt so với Việt Nam, mô hình huy động vốn của Energizar vẫn là trường hợp tham khảo cho quá trình nghiên cứu cơ chế đầu tư, phát triển các dự án lưu trữ năng lượng trong nước.