Mỹ: Fed đứng trước sức ép kiểm soát lạm phát

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi vấn đề kinh tế tiếp tục là mối quan tâm lớn của cử tri.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc họp tháng 9 vừa qua, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ mục tiêu lên 3,75-4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 3 năm. Động thái này nhằm kiềm chế lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% trong thời gian dài. Lạm phát tại Mỹ đã vượt mục tiêu của Fed hơn 5 năm và chưa trở lại mức mà cơ quan này cho là phù hợp.

Áp lực giá cả gia tăng do nhiều yếu tố, trong đó có giá năng lượng cao kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh với Iran vào cuối tháng 2, chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, sau đợt tăng lãi suất tháng trước, một số nhà hoạch định chính sách Fed phát tín hiệu chưa cần vội tiếp tục thắt chặt tiền tệ, dù vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok hồi đầu tháng này, ông Warsh nhận định các điều kiện kinh tế Mỹ nhìn chung diễn biến phù hợp với dự báo kể từ cuộc họp trước.

Theo công cụ FedWatch của CME, ngày 27/10, thị trường đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này ở mức gần 90%.

Quyết định của Fed được theo dõi sát trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tương đối ổn định, nhưng nhiều hộ gia đình lao động gặp khó khăn do của cải phân bổ không đồng đều và chi phí sinh hoạt cao. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới cũng được dự báo chịu ảnh hưởng đáng kể từ đánh giá của cử tri về cách chính quyền xử lý nền kinh tế.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), gồm 12 thành viên có quyền biểu quyết, dự kiến công bố quyết định vào 14h ngày 28/10 theo giờ địa phương (1h ngày 29/10 theo giờ Việt Nam). Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ họp báo sau đó.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chủ chốt của Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 27/10, khi giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed và kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. Khoảng 10 phút sau khi mở cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 7.700,95 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 26.326,48 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,1% xuống 52.329,50 điểm.

Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục biến động do tâm lý nhà đầu tư đan xen giữa kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng và lo ngại hiệu quả của các khoản đầu tư quy mô lớn. Thị trường đang chờ báo cáo kinh doanh của Microsoft, Amazon và Alphabet, công ty mẹ của Google. Đáng chú ý, cổ phiếu Broadcom tăng 2,9% sau khi doanh nghiệp này cùng Citi, Blackstone và Morgan Stanley công bố cơ cấu tài trợ trị giá 63 tỷ USD để xây dựng năng lực mới cho Anthropic, công ty phát triển AI.