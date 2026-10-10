Mỹ, EU và Ukraine họp kín tại Florida

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff ngày 10/10 xác nhận các bên đã tiến hành các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng và hiệu quả” tại thành phố Miami, bang Florida.

Theo ông Witkoff, chương trình nghị sự tập trung vào một loạt vấn đề cấp bách ngắn hạn nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, đặc biệt là khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng Ukraine và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Bên cạnh đó, các đại diện cũng thảo luận về các cam kết bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine và châu Âu nhằm ngăn ngừa các xung đột trong tương lai, cũng như kế hoạch tái thiết kinh tế và tiến trình kết nạp Ukraine vào EU.

Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh, cuộc trao đổi đa phương này đã giúp xác định các lĩnh vực trọng tâm cần tiếp tục khai thác để chuẩn bị cho “lần tiếp xúc ngoại giao tiếp theo giữa Mỹ và Nga”. Dù đánh giá cao tinh thần hợp tác của các bên, ông Witkoff không công bố bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào đạt được về việc chấm dứt giao tranh hay thời điểm diễn ra vòng đàm phán kế tiếp.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang ráo riết thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn một phần, tập trung vào hạ tầng năng lượng và tuyến hàng hải Biển Đen, nhằm tạo ra bước tiến ngoại giao đột phá trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, phía Ukraine phản đối gay gắt kịch bản Nga nhận được các lợi ích kinh tế để đổi lấy việc dừng không kích.

Tờ Kyiv Independent ngày 9/10 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết, trong các cuộc đàm phán kín do phía Mỹ làm trung gian, Moscow đã phát tín hiệu sẵn sàng xem xét ngừng đánh phá hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, đổi lại, Nga yêu cầu phải dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế và có thể bao gồm cả việc giải phóng các khoản tài sản bị đóng băng của nước này tại phương Tây.

Yêu cầu đòi dỡ bỏ trừng phạt được Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev trực tiếp chuyển tới các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner trong các cuộc gặp bảo mật diễn ra vào tháng 9 vừa qua.

Đáng chú ý, cuộc đàm phán kín tại Miami diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel từ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản đối thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận năng lượng Mỹ - Nga là “không công bằng”, đồng thời bày tỏ lo ngại các đợt đàm phán của đoàn Ukraine tại Florida đang bị tận dụng làm “bức màn che chắn” cho các thương lượng kinh tế giữa Washington và Moscow trong bối cảnh Nga gia tăng không kích vào mạng lưới điện của Ukraine trước thềm mùa đông.