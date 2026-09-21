Mỹ duyệt thương vụ phòng không gần 2,7 tỷ USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán tiềm năng trị giá 2,68 tỷ USD cho Ukraine, tập trung vào các gói nâng cấp hệ thống phòng không cùng thiết bị và dịch vụ liên quan. Đây là mức giá trị ước tính của thương vụ, chưa phải hợp đồng đã được ký kết.

Theo thông báo, Ukraine đề nghị mua tên lửa S-300 Clone, tên lửa GAM-67, hệ thống rocket phòng không tăng tầm dẫn đường bằng laser, xe chở đạn kiêm bệ phóng ITEL 1.5 và radar RPS-202 chuyên phát hiện máy bay không người lái (UAV).

Gói mua sắm còn gồm phụ tùng, thiết bị hỗ trợ, phần mềm, tài liệu kỹ thuật, dịch vụ vận chuyển, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần từ Mỹ cùng các nhà thầu.

Ukraine dự kiến thanh toán thương vụ bằng nguồn đóng góp của các nước châu Âu kết hợp khoản Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ đã được phân bổ dưới chính quyền tiền nhiệm.

Washington cho biết phần FMF này sẽ được tính là khoản đóng góp của Mỹ vào Quỹ Đầu tư Tái thiết Ukraine theo cơ chế hoàn trả 1:1.

Đáng chú ý nhất trong danh sách là S-300 Clone và GAM-67, những loại tên lửa hiện có rất ít thông tin công khai. dẫn đường hiện đại hơn và các tính năng được cải thiện.

Chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express cho biết S-300 Clone không phải bản sao của tên lửa 5V55 thời Liên Xô mà là thiết kế mới dành cho các tổ hợp S-300 Ukraine đang vận hành.

Loại đạn này được phát triển với hệ thống dẫn đường hiện đại hơn và các tính năng được cải thiện.

GAM-67 cũng là một thiết kế mới dành cho các hệ thống phòng không tầm trung, có thể tích hợp với cả khí tài nguồn gốc Liên Xô và những tổ hợp đang được phát triển.

Định danh GAM-67 từng được Mỹ sử dụng cho một dự án tên lửa chống radar trong thập niên 1950, nhưng dự án khi đó không được đưa vào biên chế.

Defense Express nhận định các chương trình mới có thể hướng tới những tên lửa phòng không dễ sản xuất hàng loạt, chi phí thấp và có khả năng tích hợp với nhiều hệ thống.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn về nguồn tên lửa đánh chặn. Reuters gần đây cho biết Kiev gần như đã sử dụng hết một phần tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất, trong khi Nga tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ giúp Ukraine nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, phần lớn chi tiết về các khí tài trong gói mua sắm vẫn chưa được công khai. Defense Express cho biết nhà cung cấp cũng sẽ được lựa chọn thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh.