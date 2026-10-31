Mỹ duyệt thương vụ bán tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine

Quyết định được đưa ra sau khi Kiev cáo buộc Lầu Năm Góc trì hoãn việc chuyển giao loại vũ khí thiết yếu để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này không sử dụng ngân sách của Mỹ, bao gồm 500 tên lửa Patriot được mua bằng nguồn tài chính đóng góp từ Canada, Đức và Na Uy thông qua một chương trình của Washington.

“Thương vụ này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác, góp phần duy trì sự ổn định chính trị và kinh tế tại châu Âu”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu trong thông cáo báo chí.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống Patriot. (Ảnh: Reuters)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn, đặc biệt là loại đạn sử dụng cho hệ thống Patriot. Đây là một trong những phương tiện phòng không quan trọng giúp Kiev đối phó với tên lửa đạn đạo Nga.

Đầu tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kho dự trữ tên lửa đánh chặn của nước này gần như cạn kiệt, trong khi các cuộc không kích của Nga tiếp tục gây sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Lầu Năm Góc trì hoãn việc chuyển giao các tên lửa mà những quốc gia đồng minh đã mua để viện trợ cho Kiev. Những cáo buộc này xuất hiện giữa lúc quan hệ giữa Ukraine và chính quyền Tổng thống Trump có dấu hiệu căng thẳng.

Không chỉ đề cập đến việc cung cấp vũ khí, nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo từ Mỹ, bao gồm những cảnh báo về các cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga, từng bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động liên lạc của Ukraine, cũng bị hạn chế tốc độ kết nối.

Tuy nhiên, phía Ukraine sau đó xác nhận tốc độ kết nối Starlink và hoạt động chia sẻ thông tin tình báo đã được khôi phục.