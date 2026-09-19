Mỹ duyệt gói phòng không 2,68 tỷ USD cho Ukraine giữa lúc Nga tăng tập kích

Khói bốc lên ở Zaporizhzhia, Ukraine, hôm thứ Năm sau một cuộc tấn công của Nga. Ảnh: EPA.

Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán trang thiết bị phòng không tiềm năng trị giá 2,68 tỷ USD cho Ukraine, sau khi Kiev nhiều lần kêu gọi hỗ trợ để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ Nga.

Trong thông báo gửi Quốc hội hôm 19/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã “phê duyệt khả năng bán thiết bị quân sự cho nước ngoài cho Chính phủ Ukraine”, bao gồm các gói nâng cấp năng lực phòng không cùng những trang thiết bị và dịch vụ liên quan.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ukraine đề nghị mua nhiều loại trang thiết bị, trong đó có nhiều dòng tên lửa, bệ phóng và radar chống máy bay không người lái.

Thương vụ đề xuất vẫn phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội Mỹ trước khi được tiến hành.

“Nếu thương vụ được hoàn tất, Ukraine sẽ sử dụng kết hợp nguồn đóng góp từ châu Âu và khoản tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm để thanh toán”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

“Tổng chi phí ước tính là 2,68 tỷ USD.”

Thủ đô Kiev gần đây hứng chịu nhiều đợt tấn công từ Nga. Hệ thống phòng không của Ukraine gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc tập kích do tình trạng thiếu đạn đánh chặn.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 20/9 cho rằng Moscow nên đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ bằng “răn đe quân sự”.

Ông Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là một trong những nhân vật có quan điểm cứng rắn nhất với phương Tây tại Moscow, không giải thích cụ thể ông muốn nói gì về “răn đe quân sự”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 đã ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm gây sức ép lên Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này, chấm dứt nhiều tháng trì hoãn.

Đạo luật được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới ông Putin cùng một số quan chức cấp cao khác.

“Ngay cả ở bên kia đại dương, họ cũng chỉ nghe thấy ngôn ngữ của sự răn đe quân sự trực tiếp, và đó cũng là ngôn ngữ mà chúng ta nên sử dụng để đáp trả những hành động bài Nga, chẳng hạn như đạo luật mang tên kẻ khủng bố đã chết Graham”, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên Telegram.

Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào năm 2022, các quan chức Nga, trong đó có ông Putin, nhiều lần gọi Ukraine và những nước ủng hộ Kiev là “khủng bố”. Kiev bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đó là những tuyên truyền chiến tranh không có cơ sở.

Theo AFP