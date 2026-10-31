Mỹ duyệt bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine

Bệ phóng hệ thống phòng không Patriot PAC-3. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 thông báo chấp thuận thương vụ bán 500 tên lửa PAC-3 dùng cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, với giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Tập đoàn Lockheed Martin là nhà thầu chính.

Ukraine sẽ thanh toán thương vụ theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), sử dụng nguồn đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART.

Kinh phí còn được huy động từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU). Thương vụ không sử dụng ngân sách Mỹ.

Ngoài tên lửa, gói cung cấp còn bao gồm phụ tùng cho đạn PAC-3 MSE, vật tư, thiết bị liên quan, cùng các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ phần mềm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/10 cho biết Kiev đã chờ gần một tháng để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ký phê duyệt cung cấp tên lửa cho các hệ thống Patriot và NASAMS.

Ông Zelensky nhiều lần thúc giục Washington đẩy nhanh bàn giao, trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng và dân sự Ukraine trước mùa đông.