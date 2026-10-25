Mỹ duy trì cảnh báo đi lại cấp độ cao nhất đối với Iraq

An ninh Iraq tiếp tục là mối quan ngại của Mỹ giữa bất ổn Trung Đông. Ảnh: Reuters

Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ cập nhật ngày 23-10 và Đại sứ quán Mỹ tại Iraq công bố ngày 24-10, Iraq tiếp tục nằm trong diện cảnh báo cấp độ 4 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo đi lại của Mỹ. Mặc dù cấp độ cảnh báo không thay đổi, nội dung cập nhật nhấn mạnh nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công vũ trang và những diễn biến an ninh khó lường tại khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chính phủ Iraq không thể bảo đảm an toàn cho công dân Mỹ trước những đợt bùng phát bạo lực hoặc xung đột vũ trang bất ngờ. Trong khi đó, khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp của Washington tại quốc gia này cũng bị hạn chế bởi các rủi ro an ninh.

Một trong những vấn đề được đề cập trong cảnh báo là nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả rập Saudi, trong đó có sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn hoạt động đi lại. Cơ quan này cảnh báo tình hình thù địch có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi địa lý hiện tại, kéo theo những hệ lụy đối với an ninh khu vực.

Tại Iraq, nguy cơ đối với công dân và lợi ích của Mỹ được đánh giá xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) và các nhóm vũ trang liên kết với Iran. Theo cảnh báo của Washington, những lực lượng này đã đe dọa hoặc tiến hành các hoạt động nhằm vào người Mỹ và các mục tiêu có liên hệ với Mỹ tại Iraq.

Các hình thức tấn công được đề cập bao gồm thiết bị nổ tự chế, hỏa lực gián tiếp và máy bay không người lái. Những vụ việc được ghi nhận tại nhiều khu vực, kể cả các thành phố lớn, với mục tiêu có thể là khách sạn, trường đại học, cơ sở năng lượng, sân bay và các địa điểm ngoại giao.

Trước những rủi ro trên, nhân viên chính phủ Mỹ đang làm việc tại Iraq phải tuân thủ các quy trình an ninh nghiêm ngặt. Việc đi lại đến nước này cần được cấp phép đặc biệt, trong khi các biện pháp điều chỉnh nhân sự và hoạt động có thể được áp dụng tùy theo diễn biến thực tế. Mỹ cũng khuyến cáo công dân đang ở Iraq chủ động xây dựng phương án rời đi, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của chính phủ trong tình huống khẩn cấp.

Lĩnh vực hàng không dân dụng cũng được Washington lưu ý. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành các quy định và cảnh báo liên quan đến hoạt động bay trong hoặc gần không phận Iraq do những nguy cơ đối với an toàn hàng không. Điều này làm gia tăng quan ngại về khả năng gián đoạn các tuyến vận tải hàng không nếu tình hình an ninh tiếp tục xấu đi.

Bản cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, trong khi một số nguồn truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ và Israel có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, thời điểm cũng như khả năng triển khai chiến dịch này chưa được xác nhận chính thức. Diễn biến trên thu hút sự chú ý trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử ngày 27-10 và Mỹ tiến gần đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

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