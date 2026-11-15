Mỹ dừng bay vì sự cố liên lạc: Việt Nam tăng cường giải pháp tổng thể điều hành bay

Hàng loạt máy bay của các hãng hàng không đậu tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Trên cơ sở theo dõi diễn biến, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ động đối chiếu bài học từ sự cố với hệ thống giải pháp tổng thể đang triển khai đồng bộ về hạ tầng thông tin - kỹ thuật, quản trị an toàn - điều tiết luồng không lưu, an ninh mạng tích hợp và chuyển đổi số nhằm duy trì hoạt động bay an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả.

VATM nhận định, đối với các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên thế giới, sự cố tại Mỹ là lời cảnh tỉnh sâu sắc về độ tin cậy của hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS), đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao từ công nghệ cũ sang công nghệ số.

Với tinh thần không chủ quan, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã lập tức rà soát, đối chiếu các bài học kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn vận hành trong nước.

Trên nền tảng kết quả thanh sát an toàn toàn cầu của ICAO (USOAP) đạt mức 91,8% cùng hệ thống 219 quy trình quản lý chất lượng chuẩn hóa, VATM đang triển khai quyết liệt hệ thống giải pháp tổng thể trên 4 trụ cột: hạ tầng thông tin - kỹ thuật, đánh giá an toàn và điều tiết luồng không lưu, an ninh mạng tích hợp và chuyển đổi số gắn với khoa học công nghệ.

Về giải pháp tổng thể hạ tầng thông tin và giám sát đa lớp, VATM xác định nguyên tắc tiên quyết là hệ thống dự phòng phải độc lập. Đường truyền chính và đường truyền dự phòng chỉ phát huy giá trị khi không dùng chung một tuyến cáp, một thiết bị chuyển mạch hay cùng một thế hệ công nghệ.

Hiện VATM đang triển khai phương án dự phòng nhiều lớp cho hệ thống CNS (kết hợp giữa mạng cáp quang và mạng vệ tinh VSAT dùng riêng), đồng thời định kỳ rà soát tính độc lập về tuyến truyền dẫn, thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ.

Về hạ tầng cốt lõi, VATM đã đầu tư thay thế 10 hệ thống radar thế hệ mới, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát đường dài (ACC) Hồ Chí Minh sau hơn 20 năm khai thác, kiểm soát chặt chẽ tiến độ chuyển đổi hệ thống quản lý không lưu (ATM) từ EuroCat-X sang ManagAir và đầu tư thay thế hệ thống tại ACC Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với việc tổ chức trực kỹ thuật 24/7, bay hiệu chuẩn thành công hệ thống Radar, ADS-B và đưa vào vận hành các hệ thống tự động D-ATIS, AWOS thế hệ mới tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, VATM cũng đang hợp tác nghiên cứu giải pháp giám sát ADS-B qua vệ tinh (Space-Based ADS-B) nhằm thiết lập thêm lớp giám sát độc lập từ không gian, loại trừ nguy cơ gián đoạn khi hạ tầng mặt đất gặp sự cố.

Về giải pháp đánh giá an toàn, điều tiết luồng không lưu và nâng cao hiệu suất con người, VATM chú trọng quản trị rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ khi thiết bị cũ và mới vận hành song song.

Các đợt cập nhật phần mềm và mạng lưới đều phải đánh giá rủi ro, thử nghiệm song song và có phương án quay lui (rollback) theo quy trình quản lý thay đổi của Hệ thống quản lý an toàn (SMS) chuẩn ICAO được vận hành từ năm 2013 và đang được nâng cấp theo Bộ tiêu chuẩn xuất sắc (SoE) của CANSO, kết hợp cùng “Hệ thống Thông báo An toàn, Khai thác” giúp kiểm soát chặt chẽ mọi biến số phát sinh.

Rút kinh nghiệm từ việc bộ định tuyến tại Mỹ vẫn chạy nhưng xuất dữ liệu sai, Trung tâm điều hành mạng số (Digital NOC) của VATM được định hướng giám sát trực tiếp chất lượng dữ liệu, cảnh báo sớm tải mạng bất thường và độ sai lệch dữ liệu radar, thoại để kíp trực chủ động chuyển sang phương thức dự phòng.

Song song, Trung tâm Quản lý luồng không lưu duy trì trực 24/7, áp dụng Bộ công cụ tối ưu hóa năng lực ATFM đa tầng với cấu hình phân khu linh hoạt, phân bổ giờ cất cánh CTOT, điều chỉnh đường bay; và cơ chế phối hợp luồng xuyên biên giới khu vực (RECOM), kết hợp chuẩn hóa 640 phương thức bay PBN giúp giảm tải vùng trời và giảm thời gian bay chờ từ 5 - 7%.

Các kịch bản mất liên lạc, mất giám sát đồng thời tại nhiều cơ sở đều được đưa vào diễn tập giả định (TTX) định kỳ gắn với Chương trình Quản lý hiệu suất con người (HPM), Quản lý rủi ro mệt mỏi (FRMS) cho kiểm soát viên và số hóa quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng yếu Cấp A.

Về giải pháp an ninh mạng tích hợp, do hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, VATM xác định an ninh mạng là một cấu phần sống còn của an toàn bay, thực hiện tích hợp trực tiếp quản trị rủi ro an ninh mạng vào Hệ thống quản lý an toàn (SMS) và củng cố Chương trình An ninh hàng không theo Nghị định số 215/2026/NĐ-CР của Chính phủ: Về an ninh hàng không.

VATM cũng duy trì thế trận phòng thủ 3 lớp: Lớp thứ nhất là cô lập hoàn toàn hệ thống điều hành bay trọng yếu với Internet, kiểm soát kết nối nội bộ qua tường lửa chuyên dụng theo các chỉ thị an ninh mạng ban hành xuyên suốt từ tháng 2/2015; Lớp thứ hai là phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) theo Quy chế ký kết ngày 27/6/2017 để đào tạo chống tấn công phá hoại và phối hợp Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia diễn tập ứng phó sự cố gián đoạn điều hành bay; Lớp thứ ba là tăng cường bảo vệ hệ thống trong các đợt cao điểm (như dịp Quốc khánh 2/9/2026) và triển khai mô hình Trung tâm Điều hành Mạng và An ninh mạng tích hợp (NOC/SOC) hoạt động 24/7, bảo đảm an ninh mạng luôn đi trước một bước khi mở rộng kết nối chia sẻ dữ liệu.

Về giải pháp chuyển đổi số và khoa học công nghệ, bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, VATM đang triển khai 10 chương trình, đề án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 nhằm chuyển đổi sang mô hình quản lý luồng không lưu dựa trên dữ liệu.

Trọng tâm của lộ trình này là xây dựng Hệ thống quản lý thông tin diện rộng (SWIM) kết hợp trao đổi dữ liệu chuyến bay (FF-ICE) tạo thành “trục dữ liệu không lưu” chuẩn quốc tế, cùng chương trình thoại trên nền IP (VoIP-ATC) và Trung tâm điều hành mạng số (Digital NOC).

Đồng thời, VATM đẩy mạnh các chương trình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM, AMAN/DMAN, XMAN), số hóa thông tin hàng không và khí tượng, đài kiểm soát không lưu từ xa, hệ thống mô phỏng đào tạo theo năng lực (CBTA) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bảo trì dự báo, quản lý luồng không lưu và hỗ trợ ra quyết định theo nguyên tắc triển khai từng bước, chạy thử nghiệm song song và đánh giá an toàn chặt chẽ trước khi mở rộng.

Mục tiêu đến năm 2030, VATM phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay số thuộc Top khu vực châu Á.