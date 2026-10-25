Mỹ Đức khánh thành cổng chào trị giá gần 1,9 tỷ đồng

Cắt băng khánh thành cổng chào xã Mỹ Đức.

Công trình có chiều cao tĩnh không 5,3m, chiều rộng 11,6m. Điểm nhấn là dòng chữ “Xã Mỹ Đức anh hùng”, thể hiện niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương.

Cổng chào được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan và diện mạo khang trang cho xã Mỹ Đức.