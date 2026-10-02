Mỹ đưa thêm tàu sân bay tới Trung Đông, Lầu Năm Góc sẵn sàng hành động theo lệnh

(Hàng dưới, từ phải sang) Tàu khu trục Seoae Ryu Seong-ryong của Hàn Quốc, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ và tàu khu trục Ariake của Nhật Bản, (hàng trên, từ phải sang) cùng các tàu khu trục Howard, Russell và Daniel Inouye của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 11/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Truyền thông Qatar và truyền thông Israel ngày 1/10 cho biết vào hôm 27/9 vừa qua, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego, bang California.

Một ngày sau, nhóm tác chiến đổ bộ sẵn sàng USS Makin Island cũng rời San Diego, mang theo Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13.

Hiện nay, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đang trên đường tới Trung Đông để thực hiện một đợt triển khai kéo dài.

Quyết định triển khai nêu trên sẽ đưa hàng nghìn binh sĩ tới khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cùng với việc tăng cường hỏa lực từ các máy bay chiến đấu F-35 và F-18, qua đó củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ tại khu vực mà Bộ Chiến tranh Mỹ luôn duy trì.

Động thái này đồng nghĩa rằng từ nay đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ có trong tay năng lực quân sự lớn hơn đáng kể và nhiều phương án hơn cho các hành động tiềm tàng nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh rằng lực lượng này sẵn sàng hành động nếu Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào, trong bối cảnh xuất hiện những cảnh báo về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.