Mỹ đưa thêm gần 10.000 quân tới Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran

Mỹ đang đưa thêm gần 10.000 quân tới Trung Đông thông qua các nhóm tàu triển khai từ bờ Tây, trong đó có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island.

Wall Street Journal cho biết lực lượng này dự kiến tới khu vực vào cuối tháng 11.

Các quan chức Mỹ cho biết những tàu đang lên đường chở hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ.

Như vậy, riêng đợt triển khai mới đã đưa thêm hơn 9.000 quân Mỹ tới Trung Đông. Một số nguồn tin ước tính tổng số quân tăng viện có thể lên tới 10.000 người.

Lực lượng này được chia thành nhiều thành phần. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mang theo thủy thủ đoàn, không đoàn tàu sân bay và các tàu hộ tống.

Đi cùng là nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island, gồm tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island, tàu vận tải đổ bộ USS John P. Murtha và tàu đổ bộ USS Anchorage.

Nhóm Makin Island còn mang theo Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 13 với hơn 2.000 lính thủy đánh bộ.

Đây là lực lượng có khả năng triển khai nhanh bằng đường biển, thực hiện nhiều nhiệm vụ từ bảo vệ cơ sở, đổ bộ đường biển đến hỗ trợ các chiến dịch trên bờ.

USS Theodore Roosevelt rời San Diego ngày 27/9, trong khi nhóm Makin Island rời cảng một ngày sau đó. Nếu tiến độ không thay đổi, lực lượng mới sẽ tới Trung Đông trong những tuần tới.

Mỹ hiện đã có hơn 50.000 quân tại Trung Đông theo các nguồn tin được Wall Street Journal dẫn lại. Khi lực lượng tăng viện tới nơi, quy mô hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục tăng.

Các tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington hiện cũng đang ở Trung Đông, cùng nhóm tác chiến đổ bộ USS Boxer.

Đợt điều quân mới diễn ra trong lúc Washington và Tehran tiếp tục bất đồng về các vấn đề liên quan tới xung đột và eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cũng nói khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vẫn được tính tới.

Với hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ được bổ sung, Mỹ đang tăng đáng kể quy mô lực lượng có thể triển khai từ biển tại Trung Đông.

Tuy nhiên, việc các đơn vị này được sử dụng cho nhiệm vụ cụ thể nào còn phụ thuộc vào quyết định của Washington.